Algérie: Agriculture - Cherfa examine avec l'ambassadeur de Belgique au pays les perspectives de développement de la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, a reçu, mardi, l'ambassadeur de Belgique en Algérie, Jean Jacques Quairiat, avec lequel il a examiné les perspectives de développement de la coopération bilatérale, indique un communiqué du ministère.

Lors des entretiens, les deux parties ont passé en revue les perspectives de développement de projets de coopération mutuellement bénéfiques dans des domaines comme la production végétale et animale, notamment la santé

animale et l'aquaculture, ainsi qu'en matière d'échange d'expertises et de formation dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, précise le communiqué.

A cette occasion, M. Cherfa et l'ambassadeur belge ont mis en avant les relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays, réaffirmant leur volonté commune de renforcer les échanges économiques et commerciaux bilatéraux.