Algérie: Journée nationale de l'ANP - Les familles honorées saluent la culture de reconnaissance du président de la République

ALGER — Des familles de martyrs du devoir national, ainsi que des grands invalides et blessés de la lutte antiterroriste relevant de l'Armée nationale populaire (ANP) ont salué, lundi, la culture de reconnaissance et d'estime que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et le Haut-Commandement de l'ANP, témoignent à leur égard en hommage à leurs sacrifices consentis pour la défense des institutions de l'Etat et de la patrie.

A l'issue de leur distinction par le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'ANP qu'il a présidée au Cercle national de l'Armée, à Béni-Messous, les personnes honorées ont salué ce geste hautement symbolique, une tradition instaurée par le président de la République depuis l'institution, il y a quatre ans, de cette Journée nationale (4 août de chaque année) en hommage aux membres de l'ANP issus des rangs de l'Armée de libération nationale (ALN), aux familles des martyrs du devoir national, ainsi qu'aux grands invalides et blessés de l'ANP dans la lutte antiterroriste.

lire aussi: Le président de la République préside la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'ANP

Dans une déclaration à l'APS, le lieutenant Omar Saïd, victime du terrorisme, a indiqué que cette distinction émanant du président de la République, illustre le grand respect qu'il porte à tous ceux qui ont défendu la patrie et se sont tenus à ses côtés durant les années les plus difficiles.

Il a affirmé que ce qu'il a accompli pendant les années de la tragédie nationale, en tant que membre dans les rangs de l'ANP, relevait d'un devoir qu'il a rempli à l'image des sacrifices des aïeux, martyrs et moudjahidine, pour la libération du pays.

De son côté, le caporal-chef Yakoubi Moussa, lui aussi victime du terrorisme, a salué l'attention particulière que le président de la République et le Haut Commandement de l'ANP portent aux victimes du terrorisme.

Il a qualifié cette cérémonie de distinction, de véritable gage de fidélité, d'estime et de gratitude envers ceux qui ont répondu à l'appel de la patrie avec loyauté, tout en se félicitant du progrès et de la prospérité réalisés par l'Algérie ces dernières années.

Pour sa part, Boudjemaa Abdelkader, ancien djoundi des forces spéciales et victime du terrorisme, a exprimé sa gratitude au président de la République et au ministère de la Défense nationale pour ce moment de reconnaissance en ce jour hautement symbolique, considérant cette distinction comme un soutien moral fort à cette catégorie qui a accompli son devoir et reste prête à en faire davantage pour la patrie.

Dans le même contexte, l'adjudant chef, Bahri Ahmed, également victime du terrorisme, a exprimé sa reconnaissance au président de la République et au Haut Commandement de l'ANP pour cet hommage rendu à ceux qui ont fait preuve d'héroïsme en défendant la patrie et les institutions de l'Etat durant la période critique de son histoire.

Quant à la veuve du commandant Sedi Abdellah, martyr du devoir national, elle a exprimé sa fierté pour l'estime et la considération que le président de la République accorde aux familles des victimes du terrorisme et des martyrs du devoir national.