Algérie: Le 5e Festival du film méditerranéen d'Annaba se tiendra du 24 au 30 septembre prochain

ALGER — La cinquième édition du Festival du film méditerranéen d'Annaba (Annaba Mediterranean Film Festival - AMFF), se déroulera du 24 au 30 septembre prochain, avec la participation de l'Espagne comme invité d'honneur, a annoncé mardi un communiqué du Commissariat du festival.

Le choix de l'Espagne comme invité d'honneur intervient en "reconnaissance de ses contributions" au 7e art et dans le cadre du "renforcement de la coopération culturelle et cinématographique entre les deux rives de la Méditerranée".

Le festival vise à offrir au public algérien et méditerranéen une "opportunité unique" de découvrir des oeuvres cinématographiques issues d'un pays "qui s'est distingué depuis des décennies, par de grands réalisateurs, une audace artistique et un engagement fort envers les causes sociales, humaines et historiques, souligne le communiqué.

"De nombreuses stars du cinéma espagnol se sont illustrées par leurs positions humanistes en soutien à la cause palestinienne, ce qui confère à leur présence au Festival d'Annaba une dimension symbolique forte", faisant

d'eux des "invités d'honneur exceptionnels" pour cet événement culturel, ajoute la même source.

La 5e édition du Festival comprendra six (6) compétitions officielles couvrant les catégories suivantes: "Meilleur long-métrage de fiction", "Meilleur long-métrage documentaire", "Meilleur court-métrage", "Prix Amar El-Asakri" et "Prix Intelligence Artificielle (AI Award)", décerné pour la première fois en Algérie à "une oeuvre cinématographique produite à l'aide de technologies d'IA, reflétant ainsi l'ouverture du festival aux technologies et aux arts émergents", selon le communiqué.

La participation de l'Espagne en tant qu'invité d'honneur verra la programmation spéciale de projections sélectionnées, des rencontres avec des réalisateurs et acteurs espagnols, outre d'autres activités mettant en lumière l'histoire et les expériences du cinéma espagnol.