Algérie: Début de la semaine culturelle de la wilaya d'Ouled Djellal à Alger

ALGER — La semaine culturelle de la wilaya d'Ouled Djellal a débuté, dimanche à Alger (3-7 août), dans le cadre du programme culturel et artistique arrêté par le ministère de la Culture et des Arts pour la saison estivale 2025.

La troupe folklorique d'Ouled Djellal a inauguré cette manifestation en présentant un spectacle musical, en présence de représentants du ministère de la Culture et des Arts et de la circonscription administrative d'Hussein Dey, et du directeur de la culture de la wilaya d'Ouled Djellal.

Participent à ce rendez-vous culturel organisé au Palais de la culture Moufdi Zakaria, des artistes, des artisans et des poètes de la wilaya d'Ouled Djellal venus présenter les richesses du patrimoine culturel et historique de leur wilaya, dans le cadre de la promotion des échanges culturels et artistiques entre les wilayas du pays.

Le directeur de la culture de la wilaya d'Ouled Djellal et commissaire du festival culturel local des arts et cultures populaires, Mounir Aissoug, a affirmé que cette participation "consacre les échanges culturels entre les wilayas et reflète la diversité culturelle de l'Algérie et la beauté de son patrimoine".

Au programme de cette manifestation figurent des danses folkloriques, des expositions artisanales (couture, métiers à tisser, bijoux, équitation, gastronomie d'Ouled Djellal..). Une conférence sur le patrimoine immatériel de la région ainsi qu'une soirée poétique et un concert musical sont également prévus.