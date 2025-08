Burkina Faso: Concours directs session 2025 - Le ministre Mathias Traoré donne le coup d'envoi des épreuves écrites

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a lancé, vendredi 1er août 2025 au lycée technique nationale Aboubacar-Sangoulé-Lamizana à Ouagadougou, au lancement officiel de l'administration des épreuves écrites des concours directs.

L'administration des épreuves écrites des concours directs de la Fonction publique se déroule, du 1er au 10 août 2025, sur l'ensemble du territoire burkinabè. A cet effet, le lancement officiel de cette session a eu lieu, vendredi 1er août 2025 au lycée technique national Aboubacar-Sangoulé- Lamizana, ex-LTO, à Ouagadougou. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, accompagné du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, ainsi que du secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara. Ce lancement a marqué, le début des épreuves écrites dans les chefs-lieux des régions.

Le directeur général de l'agence générale de recrutement de l'État, Manu Bertrand O'wen Kpoda, a indiqué que 2 055 878 candidatures dont 5 860 issues des rangs des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des Agents de santé à base communautaires (ASBC) et des Enseignants communautaires (EC) vont compétire dans 101 concours pour 5 046 postes à pourvoir. Il a noté que le nombre réel des candidats est de 397 083, répartis sur des sessions du matin et du soir pendant une période de 10 jours, soit 19 jours d'administration pour 16 jours programmés. Plus de 100 établissements à Ouagadougou et 143 dans les autres chefs-lieux vont abriter les épreuves écrites. Les résultats attendus avant le 21 septembre prochain L'innovation majeure de cette édition, selon M. Kpoda, est l'introduction de

l'ordre chronologique des récépissés comme critère d'accès aux salles. Cette réforme vise à faciliter l'installation des candidats tout en renforçant la sécurité contre la fraude. « Avant, nous utilisions l'ordre alphabétique. Une petite erreur, un tréma mal placé sur un nom comme Ouédraogo, et un candidat pouvait se retrouver affecté dans le mauvais centre », a-t-il expliqué.

Désormais, chaque candidat est identifié par un numéro de récépissé unique généré par la plateforme, ce qui permet une organisation plus fiable et précise. Le directeur général a également insisté sur la rigueur accrue concernant la gestion des copies. « Ceux qui vont mal coder ou surcharger leurs copies seront éliminés. Nous avons averti les candidats, c'est leur responsabilité », a-t-il prévenu. Il a en outre souligné que les erreurs imputables aux candidats ne vont plus être tolérées. Tous les résultats d'admission des concours directs sont attendus avant, le 21 septembre 2025, pour permettre l'effectivité de la rentrée dans les écoles de formation le 1er octobre 2025, a assuré M. Kpoda. Parfait Bationo, candidat au concours de recrutement des professeurs des écoles, a souhaité l'augmentation du nombre de postes à pourvoir. « Il n'y a que 200 postes environ cette année. On espère qu'à l'avenir, ce chiffre grimpe à au moins 1 000 », a-t-il plaidé. Pour lui, une offre plus large va permettre aux candidats de saisir leur chance et de tendre vers l'indépendance financière. Déterminé et

confiant, il a dit compter sur son travail et sa foi pour réussir. Le ministre Mathias Traoré a salué, le travail des différents acteurs civils, militaires et paramilitaires mobilisés pour garantir une bonne organisation des concours. Il a également adressé ses encouragements et ses vœux de succès à tous les candidats. Le ministre a rassuré l'opinion publique quant aux mesures mises en place pour garantir l'équité, la transparence et la sélection des meilleurs profils au service de l'administration publique.