Afrique: La CAF procèdera au tirage au sort préliminaire des compétitions interclubs CAF TotalEnergies à Dar es Salaam

Dans le prolongement du succès remarquable enregistré lors de la précédente édition de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies - notamment en matière d'audience et d'intérêt médiatique -, la Confédération Africaine de Football (CAF) a le plaisir d'annoncer que le tirage au sort préliminaire des compétitions interclubs TotalEnergies CAF se tiendra pour la première fois à Dar es Salaam, en Tanzanie.

L'événement est prévu pour le samedi 09 août 2025 à 13h00 (heure locale) / 10h00 GMT et sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube officielle de la CAF, ainsi que via les diffuseurs partenaires de l'institution.

Le tirage au sort sera organisé depuis les studios d'Azam Media, partenaire stratégique de la CAF en Afrique de l'Est. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des précédentes éditions accueillies par des diffuseurs de référence tels que SuperSport et beIN Sports, qui ont contribué, aux côtés de la CAF, à renforcer la visibilité et la portée des compétitions interclubs sur l'ensemble du continent. Ces partenariats illustrent l'engagement commun en faveur de la professionnalisation, de la valorisation médiatique et du rayonnement du football africain.

La sélection de Dar es Salaam pour accueillir cet événement s'inscrit également dans la reconnaissance du dynamisme croissant de la région d'Afrique de l'Est, qui connaît une progression significative en termes d'audience et d'engagement autour de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies.

Ce tirage marquera le lancement officiel de la saison 2025/26 des compétitions interclubs de la CAF, dont le calendrier se décline comme suit :

Tour préliminaire : à partir du 19 septembre 2025

: à partir du Deuxième tour préliminaire : à partir du 17 octobre 2025

: à partir du Phase de groupes : à partir du 21 novembre 2025

: à partir du Phase à élimination directe : à partir du 13 mars 2026

La CAF réaffirme à cette occasion son engagement à renforcer la visibilité et la compétitivité de ses compétitions interclubs, en s'appuyant sur des partenariats solides, une expertise technique renforcée et un rayonnement croissant à travers l'ensemble du continent.