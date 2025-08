Gabon: Législatives et locales – Oligui Nguema investi 412 candidats

Les élections législatives et locales auront lieu le 27 septembre prochain avec les 412 noms investis et dévoilés par l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), le nouveau parti gabonais du président Oligui Nguema.

412, c'est le nombre de noms retenus par l'Union Démocratique des Bâtisseurs, le parti politique du président Brice Clotaire Oligui Nguema. En effet, officiellement créé le 5 juillet 2025, le nouveau parti gabonais a investi plusieurs candidats pour les élections couplées, législatives et locales prévues le 27 septembre prochain.

Il s'agit notamment de 143 candidats pour les sièges des députés dans l'ensemble du territoire national et de 2 candidats pour les sièges de la diaspora zone Afrique, et zone Europe, Asie et Amérique, chacun avec un suppléant, soit 145 noms.

Pour ce qui est des conseils locaux, Oligui Nguema et son parti ont investi 122 candidats. Malgré une existence de seulement un mois, l'UDB a bien voulu avoir des compétiteurs à tous les niveaux. Une dynamique qui pourrait se justifier par la volonté du président à asseoir son hégémonie politique dans tout le pays.

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'informations.

Rappelons que depuis lors, les Gabonais ne connaissent toujours pas la politique générale de leur président, car la déclaration de celle-ci n'a pas encore été faite en raison du parlement de la Transition toujours existant. Au terme des prochaines élections, le président pourrait sans doute procéder à la déclaration de sa politique générale pour le pays.

Parmi ces nombreux candidats de l'UDB, il faut compter la présence de plusieurs ministres en poste tels que Ulrich Manfoumbi, ancien porte-parole CTRI, et ministre des Transports, Mays Mouissi, ministre de l'Environnement, et Laurence Ndong, ministre de la Mer et de la Pêche, pour ne citer que ceux-là. Mais aussi, certaines personnalités connues de la société civile comme Georges Mpaga et Marc Ona Essangui

Fusion-absorption et transhumance politique

L'Union Démocratique des Bâtisseurs, c'est aussi la fusion-absorption avec certains partis politiques existant depuis plusieurs années. C'est le cas avec l'Union Nationale Initiale du Ministre de la Communication Paul-Marie Gondjout. Cette fusion a d'ailleurs permis à l'UDB d'investir le couple Gondjout pour ces élections.

À côté, il y a la transhumance politique. Plusieurs cadres de l'ancien régime ayant quitté le Parti Démocratique Gabonais (PDG) ont aussi été investis afin de participer à cette joute électorale. Toutefois, ces élections pourraient avoir la participation de plusieurs candidats issus d'Ensemble pour le Gabon (EPG), le nouveau parti politique d'Alain Claude Bilie-By-Nze, le chef de l'opposition gabonaise.