Madagascar: Arnel Edrice - Quand le mouvement devient langage de l'âme

« Seule la danse vit la danse » : telle est la devise d'Arnel Edrice Mitso, jeune danseur professionnel, chorégraphe et formateur qui transforme chaque geste en histoire. Né le 30 juillet 2000, il a fait de la scène son territoire d'expression, et du mouvement, la voix de son âme.

Formé au contact de multiples disciplines - danses urbaines, contemporaines, africaines, classique, modern' jazz, yoga danse et improvisation - Arnel Edrice a façonné son style avec patience et persévérance. « Je cherche avant tout à être juste, à transmettre une émotion honnête », confie-t-il. Son parcours est jalonné de collaborations avec des compagnies majeures telles que Dinirina, Tahala, Jarim's, Rary ou encore Anjorombala.

Son univers artistique, ancré dans le hip-hop contemporain, puise dans la mémoire du corps et dans la rencontre des cultures. Sa danse intuitive et fluide séduit par sa souplesse et sa capacité à capter l'attention. Chaque mouvement raconte une histoire, chaque performance devient une expérience.

Depuis ses débuts en 2016, Arnel Edrice a foulé les scènes de Madagascar et de l'océan Indien : Festival International de Danse Mitsaka, Temps Fort Danse, Festival Dihy Soratra, Souffle océan Indien à La Réunion, Évasion Danse... Ses solos comme AMNE AGN ou MAHOLA témoignent de sa capacité à allier technique et profondeur émotionnelle.

En 2025, il multiplie les performances en tant qu'interprète dans des pièces marquantes (Jigny Magnajima, Tanindrazagna, Takalo, Diavolana) et continue d'explorer l'art du duo et du battle expérimental.

Cette année, le danseur nourrit deux grands projets : organiser des ateliers de danse à travers Madagascar et fonder sa propre compagnie. « C'est à travers la danse que je raconte et transmets ce que j'ai à dire », affirme-t-il avec conviction.

Pour lui, chaque rencontre, chaque scène et chaque regard est une occasion de grandir. Et si sa philosophie est claire, son ambition l'est tout autant : faire rayonner la danse malgache au-delà des frontières.