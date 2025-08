Afrique: Fin de mandat à la tête de la BAD - Akinwumi Adesina réaffirme son engagement pour le développement du continent

Akinwumi Adesina a déclaré que sa passion pour la mobilisation de capitaux mondiaux au service du développement de l'Afrique se poursuivra bien au-delà de la fin de sa présidence à la Banque africaine de développement (Bad) prévue pour le 1er septembre 2025.

Dans un discours qu'il a intitulé « Réorienter les capitaux mondiaux pour libérer le potentiel d'investissement en Afrique », prononcé lors du Sommet Afrique de Standard Chartered, le 31 juillet à Lagos, renseigne un communiqué de presse, M. Adesina a affirmé : « Ensemble, réorientons les capitaux mondiaux pour libérer les atouts de l'Afrique. Alors que je me dirige vers un nouveau avenir, vous pouvez être certains que ce sera ma priorité. Car l'Afrique restera toujours dans mon cœur et dans ma ligne de mire. ».

Le Sommet Afrique de Standard Chartered, renseigne le communiqué, se tenait sous le thème « L'Afrique face au monde : innovation, résilience et croissance ». Il a réuni des chefs d'entreprise, des décideurs politiques, des investisseurs et diverses parties prenantes. Parmi les participants figuraient Sunil Kaushal et Roberto Hoornweg, codirecteurs de la banque de financement et d'investissement de Standard Chartered, Dalu Ajene, Pdg de Standard Chartered Bank Nigeria, Jumoke Oduwole, ministre nigérian du Commerce et de l'Investissement, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, Hakeem Belo-Osagie, président du groupe Fsdh et maître de conférences à la Harvard Business School ou encore l'auteure mondialement primée Chimamanda Adichie.

M. Adesina a commencé son intervention en évoquant son optimisme légendaire à l'égard du continent : « Lorsque l'on m'a proposé de prononcer le discours d'ouverture, je n'ai pas hésité. Comment celui que l'on surnomme 'le grand optimiste de l'Afrique' pourrait-il refuser de parler de l'Afrique ? »

Soulignant l'accent mis par la Banque africaine de développement sur l'innovation financière audacieuse au cours de la dernière décennie, il a indiqué que « la Banque africaine de développement n'attend pas simplement plus de capitaux, elle innove pour faire davantage avec les ressources dont elle dispose. Grâce à nos initiatives d'optimisation du bilan, nous allons plus loin avec chaque dollar de capital à risque. Notre ambition est triple : libérer du capital, attirer des investisseurs et amplifier l'impact du développement. ».

Il a présenté plusieurs solutions de financement ambitieuses et innovantes mises en œuvre par la Banque, rendues possibles grâce à sa note de crédit AAA, maintenue depuis dix ans :

M. Adesina a salué le partenariat fructueux entre la Banque africaine de développement et Standard Chartered Bank, en particulier pour l'opération de garantie partielle de crédit de la Côte d'Ivoire en 2023, qui a remporté le prix de la « meilleure opération de prêt syndiqué souverain » lors des « Bonds, Loans & Esg Capital Markets Africa Awards 2025 », à Cape Town, en avril 2025.

« Standard Chartered Bank a agi en tant que prêteur unique dans l'opération de prêt durable de la Côte d'Ivoire en 2023, adossée à une garantie partielle de crédit. La Banque africaine de développement a pu mobiliser 533 millions d'euros auprès de Standard Chartered pour soutenir les besoins de financement du pays », a souligné M. Adesina.

Il a aussi félicité Standard Chartered pour son titre de « Meilleure banque transactionnelle » décerné lors des « Asset Triple A Treasurise Awards » à Hong Kong.

« Vos 127 distinctions établissent un record et témoignent d'un parcours exceptionnel d'excellence dans le secteur bancaire et financier à l'échelle mondiale », a salué le président du Groupe de la Banque africaine de développement.

M. Adesina a appelé les institutions financières mondiales à renforcer leurs partenariats stratégiques avec la Banque africaine de développement et les autres institutions multilatérales, afin d'accroître les flux de capitaux vers l'Afrique. Il a insisté sur la nécessité de recourir davantage aux instruments d'atténuation des risques et de rehaussement du crédit, de généraliser les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (Esg), et de renforcer la collaboration pour élargir les solutions de financement en monnaie locale.