Sénégal: Turquie - Pays - Une coopération bilatérale solide et en expansion

La visite officielle du Premier ministre Ousmane Sonko en Turquie, du 6 au 10 août 2025, met en évidence la vitalité des relations bilatérales entre Dakar et Ankara. Portées par une volonté commune de diversification et de renforcement, ces relations reposent sur une coopération dynamique et en constante évolution.

Ancrée dans plus d'un demi-siècle de relations diplomatiques, cette alliance stratégique touche des secteurs variés allant de l'économie aux infrastructures, en passant par la santé, l'aéronautique, l'éducation et plus récemment l'aérospatiale.

Une coopération politique fondée sur le respect mutuel

La relation entre Ankara et Dakar repose sur un dialogue politique soutenu. Le Président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a effectué cinq visites officielles au Sénégal depuis 2013, tandis que le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est rendu en Turquie pour sa première visite officielle fin 2024. Ces échanges de haut niveau ont contribué à renforcer les liens diplomatiques et à consolider les mécanismes institutionnels, notamment à travers la Grande Commission mixte de Coopération, qui s'est réunie à plusieurs reprises (2014, 2017 et 2022), et l'installation d'un Conseil stratégique de haut niveau.

Une présence économique grandissante

Sur le plan économique, la Turquie s'impose comme un partenaire de référence pour le Sénégal. En 2021, le volume des échanges commerciaux a atteint 540 millions USD, contre seulement 85 millions en 2010. Ce chiffre témoigne d'une forte croissance, stimulée par les investissements turcs dans les infrastructures, les travaux publics, les industries agroalimentaires, les mines et l'énergie.

Un Conseil d'affaires turco-sénégalais facilite ces relations commerciales, avec de nombreuses entreprises turques actives au Sénégal dans la sidérurgie, le textile, l'agriculture et la transformation halieutique. Les deux Chefs d'État ont exprimé leur volonté d'atteindre rapidement un volume d'échange d'un milliard de dollars.

Une coopération sectorielle ciblée

Le partenariat s'étend aussi à des secteurs majeurs. Dans le domaine de la santé, la Turquie soutient des établissements de référence comme la Clinique Cardiolife, le Centre ophtalmologique turc et le futur Centre d'oncologie de Diamniadio. Ce soutien s'inscrit dans une politique de santé élargie visant à renforcer le système médical sénégalais.

Dans le secteur des transports, l'accord aérien signé en 2008 et l'exploitation de la ligne Istanbul-Dakar par Turkish Airlines depuis 2009 ont renforcé la connectivité. De plus, la participation turque dans la gestion de l'Aéroport Blaise Diagne, via le consortium Limak-Summa, illustre une implication stratégique dans les infrastructures aéroportuaires.

Un tournant majeur vers l'aérospatiale

Récemment, la coopération s'est ouverte à un secteur stratégique : l'aérospatiale. Un Mémorandum d'entente a été signé en avril 2024 entre l'Agence sénégalaise d'Études spatiales (ASES) et la Turkish Space Agency (TSA). Ce partenariat ambitieux prévoit la formation, le transfert de technologies, le traitement de données et la construction d'une station d'observation à Kédougou, ainsi qu'un projet de « Sénégal Space Valley ».

L'éducation, l'agriculture et le sport en ligne de mire

Dans le domaine éducatif, la Turquie finance des écoles via la Fondation Maarif, reconnue d'utilité publique au Sénégal. Des projets de coopération universitaire sont également à l'étude pour renforcer la recherche scientifique et les échanges d'expertise.

D'autres volets de coopération sont en cours de développement dans des domaines aussi divers que l'agriculture, la foresterie, la météorologie, la gestion de la diaspora, le sport, la défense civile et la protection de l'environnement.