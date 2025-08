Sénégal: Sénégal Numérique au service du Grand Magal - Connectivité et sécurité

Le Secrétaire général de Sénégal Numérique, S.A (SENUM SA) , Mouhamadou Kabir Diop, a conduit une délégation de la Société à Touba le 5 août 2025 pour évaluer les préparatifs du Grand Magal. Lors de cette visite, l'équipe a présenté aux autorités religieuses le dispositif mis en place pour cette édition 2025, marquant ainsi une étape importante dans l'organisation de l'événement.

Mouhamadou Kabir Diop, Secrétaire général de Sénégal Numérique S.A (SENUM SA), a conduit une délégation chez le Khalife général des Mourides et son porte-parole, représentant le directeur général de la structure. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Grand Magal, a permis de renforcer les liens entre Sénégal Numérique et les autorités religieuses, et de discuter des détails importants pour le bon déroulement de l'événement.

Lors de sa visite, le Secrétaire général de Sénégal Numérique, Mouhamadou Kabir Diop, a inspecté le dispositif mis en place par la structure sur instruction du directeur général Isidore Diouf. Selon lui, des efforts importants ont été déployés cette année pour améliorer l'expérience des pèlerins. Un réseau de transmission et un système WiFi ont été mis en place, offrant plus de 40 points d'accès WiFi gratuits autour de la ville sainte de Touba, permettant ainsi aux pèlerins de se connecter à Internet sans frais.

Outre la connectivité, la sécurité des pèlerins constitue également une priorité pour Sénégal Numérique. À cet effet, un dispositif de vidéosurveillance a été installé et mis à la disposition des forces de défense et de sécurité. Ce système vise à garantir la sécurité des pèlerins et à assurer que le Grand Magal se déroule dans des conditions optimales de sécurité, permettant ainsi aux fidèles de célébrer en toute quiétude.

Le dispositif mis en place par Sénégal Numérique a été présenté au Khalife général des Mourides et à son porte-parole, qui ont salué et apprécié les efforts déployés. Cette reconnaissance souligne l'importance accordée à la collaboration entre les autorités religieuses et les structures étatiques pour le bon déroulement du Grand Magal.