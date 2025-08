Sénégal: Bambey /CLD Gamou - La modernisation de Merina Sarr, une doléance du comité d'organisation

Merina Sarr dans la commune de Ndangalma veut bénéficier d'un programme de modernisation à l'image des autres foyers religieux. Cette préoccupation a été exprimée à l'occasion du comité local de développement consacré au Maouloud, un évènement religieux qui rassemble des milliers et des milliers de talibés.

C'est dans le foyer religieux de Merina Sarr, dans le département de Bambey, que Mame Mohameth dit Niacour Sarr, a célébré pour la première fois le Maouloud en 1887. Un projet de modernisation de Merina Sarr s'impose donc, selon Mor Lo en charge de la communication du comité d'organisation. « Il est temps que l'Etat le fasse ». Selon lui, le bâtiment de Mame Niacour menace ruine et nécessite une réhabilitation. Le Comité d'organisation veut que Merina Sarr ait plus de considération de la part de l'Etat central. « Il n'y a aucun accompagnement social pour appuyer le comité d'organisation venant des pouvoirs publics. Il y a une bonne couverture sécuritaire avec la gendarmerie et les sapeurs-pompiers mais il reste beaucoup d'efforts à faire au plan de la santé. Nous ne recevons aucun médicament venant du ministère de la Santé ou de la Direction régionale de la santé.

On nous offre le reste des médicaments du Magal comme si on n'a pas droit à un appui en médicaments. Nous demandons au ministre de la Santé de corriger cette situation ». Le comité d'organisation exige de l'Etat le bitumage du tronçon compris entre l'hôtel de ville de Ndangalma et Merina Sarr sur une distance d'un kilomètre. Ce village abrite l'agropole centre grâce à une largesse foncière du Khalife de Merina Sarr qui a offert 15 hectares. « Nous voulons que le reste des terrains soit attribué aux populations locales ».Le porte-parole de la famille de Merina Sarr, Dr Ameth Sarr, soutient pour sa part que ce projet de modernisation de Merina Sarr est une vieille doléance. « Nous demandons au tout nouveau régime dirigé par le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko de faire de Merina Sarr sa priorité ».