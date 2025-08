L'Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX S.A.), la Société Immobilière du Cap-Vert (SICAP S.A.) et une entreprise chinoise ont procédé hier, mardi 5 Août à la signature d'une convention de partenariat pour la création de SICAP Industrie S.A., une société dédiée à la production de matériaux de construction préfabriqués. Cette convention qui confère à la SICAP SA le statut de promoteur développeur porte sur l'exploitation d'une superficie de 66 hectares dans la zone économique spécialisée de Diass.

Selon le directeur général de l'APIX SA Bakary Séga Bathily, ce projet prévoit l'implantation d'une usine de fabrication de préfabriqués en béton dotée de 9 lignes de production, ainsi qu'une unité de transformation de barres d'acier. « Avec une capacité annuelle estimée à 750 000 m³ et un investissement global de 100 millions de dollars, ce projet génère, à terme, 1200 emplois directs et 2700 indirects. Il s'agit d'un programme d'investissement industriel à forte valeur ajoutée, qui viendra non seulement renforcer notre tissu productif local, mais aussi réduire notre dépendance aux importations de matériaux essentiels », a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le directeur général de la SICAP SA Mouhamadou Moctar Mangassouba trouve que ce projet représente bien plus qu'une opération foncière. Il s'agit pour lui, d'un projet structurant, catalyseur de transformation, avec une capacité réelle à renforcer la compétitivité logistique du pays grâce à sa proximité avec l'aéroport international et le port de Ndayane, et à offrir un cadre de vie intégré et durable aux populations environnantes. « À travers cette convention, la SICAP SA, leader de l'immobilier entend installer une usine de 9 lignes de production PC, une ligne de production de barre d'acier avec une capacité de production annuelle de 750 000 m3 en composants de bétons préfabriqués pour une capacité de 10 000 logements par an », annonce-t-il Selon lui, l'usine intégrera une ligne de production automatique de barres d'acier, une centrale à béton intérieure, une épandeuse automatisée et un système intégré de cure à la vapeur permettant de garantir efficacement la qualité et l'efficacité des composants.