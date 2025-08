La salle polyvalente du Centre de Formation Pédagogique Régional de Mbour a vibré au cours du week-end au rythme d'une solennité empreinte d'émotion et d'engagement. Familles, autorités académiques, responsables municipaux et partenaires éducatifs se sont réunis autour d'une même cause : célébrer l'entrée dans la vie professionnelle d'une nouvelle promotion d'enseignants, fraîchement diplômés.

Cette cérémonie de graduation n'était pas une simple formalité académique. Elle a été l'occasion de rendre hommage à l'engagement, à la résilience et à la passion d'une jeunesse qui a choisi le métier d'éduquer dans un contexte national où les défis éducatifs restent majeurs. Sur scène, les diplômés, en toges et coiffés de leurs toques, incarnaient l'avenir de l'école sénégalaise. Dans son discours d'ouverture, le directeur du centre, Monsieur Mamadou Lamine Sarr, a salué "la détermination d'une promotion marquée par la soif d'apprendre, l'éthique professionnelle et la volonté de participer activement à l'amélioration du système éducatif". Il a rappelé l'importance stratégique de former des enseignants ancrés dans les réalités locales, capables d'innovation et d'écoute des besoins communautaires.

Le représentant de l'Inspection d'Académie a, quant à lui, insisté sur la responsabilité immense qui incombe à ces nouveaux éducateurs. "Vous n'êtes pas seulement des transmetteurs de savoir, mais aussi des bâtisseurs de conscience, des éveilleurs de citoyenneté et des modèles d'engagement social", a-t-il martelé.

Dans un département comme celui de Mbour, confronté à la poussée démographique, à la pression urbaine et à la diversité culturelle croissante, l'école devient plus que jamais un carrefour d'équité, d'intégration et d'espoir. Cette nouvelle génération d'enseignants est attendue pour impulser un nouveau souffle, en phase avec les aspirations des jeunes et les exigences du monde moderne. Interrogée à la fin de la cérémonie, Awa Diouf, major de promotion, a déclaré avec émotion : "Nous sommes conscients de ce que représente notre mission. Enseigner, c'est former l'humain. Nous sommes prêts à être utiles, à faire honneur à nos familles, à nos communautés et à notre pays." Les chants d'honneur, les remises de diplômes et les accolades symboliques ont ponctué la cérémonie, témoignant de la chaleur et de la profondeur de l'événement. Parents et amis ont exprimé leur fierté, soulignant le mérite d'un engagement souvent silencieux mais fondamental.

Le maire de Mbour, présent à la cérémonie, a promis un appui accru aux jeunes diplômés, notamment dans le cadre de programmes d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Il a salué "une jeunesse debout, responsable et tournée vers l'avenir", tout en appelant à une meilleure synergie entre collectivités locales et institutions éducatives. La cérémonie s'est conclue sur une note festive, mais la promesse est restée claire : ces jeunes éducateurs ne sont pas de simples sortants d'un cycle de formation, mais les porteurs d'une transformation espérée, les sentinelles d'une école sénégalaise plus inclusive, plus ancrée dans ses valeurs, et plus ouverte sur le monde.