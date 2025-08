Madagascar: Mahajanga - Douze mois pour agrandir le port

Les travaux de rénovation et d'extension du port de Mahajanga ont démarré en mars dernier. Cinq mois plus tard, la visite de la délégation ministérielle dirigée par le ministre des Travaux publics, Richard Théodore Rafidison, ainsi que les différentes autorités concernées sur place, a permis de constater l'avancée des travaux, vendredi.

Dans le prolongement des travaux en cours, financés par la Banque mondiale, un autre projet de rénovation sera réalisé au port de Mahajanga. La construction de l'entrepôt principal, destiné au stockage de marchandises, a déjà débuté. De plus, tous les équipements nécessaires à l'extension du quai de départ et d'arrivée des navires sont prêts et déjà érigés.

D'autres infrastructures, comme les bâtiments et bureaux d'accueil pour les employés et les responsables portuaires, sont également en construction. Les travaux devraient s'achever en février 2026, conformément au délai de douze mois prévu. À cette occasion, le ministre a formulé des consignes strictes à l'attention de l'entreprise en charge du chantier et des superviseurs.

Capacité d'accueil

« Le délai doit être respecté. Si nécessaire, il faut travailler même la nuit pour atteindre l'objectif. La Banque mondiale, à travers le projet PCMCI (Connecter Madagascar pour une croissance inclusive), notamment à travers sa Composante d'intervention en cas d'urgence (CERC), finance le projet. Mais une partie sera également affectée au projet de réhabilitation de la RN4. La société China Road and Bridge Corporation (CRBC) est responsable des travaux », a déclaré Richard Théodore Rafidison.

Les objectifs de ces travaux d'extension et de rénovation du port visent à augmenter sa capacité d'accueil, notamment pour les grands navires, tout en facilitant la circulation des marchandises et le développement des exportations. Et surtout, générer des revenus pour la région Boeny et l'État malgache.

Grâce à ce projet, Mahajanga devrait devenir l'un des ports les plus stratégiques de la côte Ouest de Madagascar.

Toutefois, durant la période des travaux, des perturbations sont à prévoir pour les navires et les usagers du port, comme l'a indiqué le directeur régional des Transports de Boeny. Dans ce contexte, une consultation publique, organisée par l'APMF, s'est tenue le lundi 4 août dernier dans la salle de réunion du bloc administratif à Ampisikina, afin de recueillir les avis des parties prenantes.