Madagascar: Questions à Dr Kiady Razafindralambo - 'Une hausse du burn-out dans les Call-centers'

interview

Le burn-out touche de plus en plus de travailleurs. Le Dr Kiady Razafindralambo, psychiatre, apporte des explications.

Qu'entend-on par burn-out ?

Le burn-out est un épuisement professionnel poussé à l'extrême. À force de travailler sans pause, de subir un stress constant, et de ne plus trouver de sens à ce que l'on fait, on finit par craquer. L'énergie chute, la fatigue devient permanente, on est vidé mentalement et physiquement. Le corps lâche, la tête aussi.

Comment le reconnaître?

Les signes précoces sont : une fatigue intense, des maux de tête, des troubles du sommeil, des infections à répétition, de l'irritabilité, de la colère, de la frustration, un sentiment de détachement ou de cynisme, une perte de motivation, une baisse d'efficacité, de l'anxiété, une déprime, et des troubles gastro-intestinaux.

Constatez-vous une hausse des cas ?

Oui, surtout chez les jeunes travaillant dans les Call-centers, en raison des fortes pressions et des changements fréquents d'horaires, qui perturbent le sommeil.

Que faire lorsque ces symptômes apparaissent ?

En parler d'abord à une personne de confiance, puis à un professionnel de la santé mentale, qu'il s'agisse d'un psychologue ou d'un psychiatre. Il est important de prendre des pauses et des congés, car le burn-out peut nuire gravement.

À quel stade les patients consultent-ils les psychiatres ?

À tous les stades, mais le plus courant est celui des complications, notamment la dépression. À ce stade, des médicaments peuvent être prescrits.

Disposons-nous d'assez de professionnels pour les prendre en charge ?

Non, justement, il n'y en a pas assez. On compte seulement une cinquantaine de psychologues et une dizaine de psychiatres pour toute l'île.

Quelles précautions doivent être prises pour l'éviter ?

Eh bien, ayez des sources de plaisir, équilibrez votre journée, prenez des pauses et dites non à la surcharge de travail.