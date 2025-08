Madagascar: Basketball 5X5 - Sepa ABM et BC Est sur la pente raide à Ambositra

Du 9 au 17 août, la ville d'Ambositra deviendra le coeur battant du basketball malgache. Près de cinquante équipes U18, filles et garçons confondus, se disputeront le titre national, dans une ambiance sportive attendue avec ferveur. L'enjeu pour les jeunes est d'être vus et scrutés dans le but d'intégrer l'équipe nationale.

Après des mois de compétitions régionales, le championnat national U18 de basketball se tiendra cette année à Ambositra, dans la région d'Amoron'i Mania. Au total, 29 équipes chez les garçons et 18 chez les filles fouleront les parquets pour tenter de décrocher le prestigieux titre national.

Les champions en titre, SEPA ABM (Boeny) chez les filles et BC EST (AtsimoAndrefana) chez les garçons, auront fort à faire pour défendre leur couronne. La concurrence s'annonce rude, et de nombreux clubs rêvent de les détrôner.

Chez les garçons, JCBA et ASSM d'Analamanga, EBF de Haute Matsiatra ou encore Génération 607 d'Androy et MFB BBCM de Menabe, battu en finale l'an dernier, sont cités parmi les principaux adversaires capables de détrôner le champion en titre. Le niveau s'annonce élevé avec la présence de joueurs issus de ligues historiquement performantes comme Analamanga, Atsinanana, Boeny ou encore Vakinankaratra.

Vitrine et vivier des talents

Côté féminin, la bataille sera tout aussi passionnante. Les regards seront tournés vers MB2ALL, le club numéro un en termes de titres chez les féminines, Fandrefiala, Lucadro et JEA, des formations qui affichent une grande régularité et un vivier impressionnant de jeunes basketteuses de la Grande Île.

Au-delà des enjeux sportifs, ce sommet constitue une vitrine du vivier du basketball national. Les détections individuelles pour les sélections nationales futures sont aussi en ligne de mire, incitant chaque joueur et joueuse à donner le meilleur de soi-même.

Le public local, habitué aux grands rendez-vous, promet une belle ambiance, car à chaque sommet national joué sur leur sol, les représentants de l'Amoron'i Mania arrivent à créer la surprise et bousculer la hiérarchie, vu que les jeunes basketteurs malgaches ne cessent d'élever leur niveau.

Le titre de champion de Madagascar pourrait bien changer de main cette année. En 2024, les basketteuses de SEPA ABM de Boeny avaient triomphé avec panache face à Dunamis d'Analamanga sur le score serré de 69 à 62, confirmant ainsi leur domination dans la catégorie U18.

Côté garçons, BC EST d'AtsimoAndrefana, qui s'était emparé du titre national en venant à bout de MFB BBCM de Menabe par 75 à 67, sera l'adversaire à battre pour tout le monde.

Ces deux formations arrivent donc à Ambositra avec la lourde mission de confirmer leur suprématie. Mais l'histoire du basketball malgache chez les jeunes montre qu'aucune couronne n'est jamais acquise d'avance.