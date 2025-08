Madagascar: Toussaint Rabenala - « Réussir sa reconversion est une question de préparation »

interview

Ancien champion de triple saut, Toussaint Rabenala a su préparer en amont sa reconversion professionnelle. Il revient sur son parcours et livre des conseils aux jeunes.

Après votre carrière de spécialiste du triple saut, comment avez-vous abordé votre reconversion ?

J'ai passé une grande partie de ma carrière sportive en France, mais je l'ai débutée et terminée à Madagascar. Je n'ai jamais envisagé de rester à l'étranger par la suite. J'ai donc préparé ma reconversion en conséquence, en reprenant mes études : diplôme d'entraîneur de niveau II en athlétisme à Dakar, BTS en comptabilité à Bordeaux, puis maîtrise en droit privé et doctorat en sociologie à l'Université d'Antananarivo. La formation et les diplômes ont été les premières étapes indispensables.

Vous avez travaillé à la douane. Comment cela s'est-il fait et le sport vous a-t-il aidé ?

J'ai effectivement travaillé auparavant à la Douane malgache en tant qu'inspecteur des douanes, mais je n'y exerce plus depuis février 2016. J'ai obtenu ce poste après avoir réussi le concours de 2003. J'ai ensuite étudié à l'École des Douanes à Bruxelles (2003-2004). En 2015, j'ai intégré l'Inspection générale de l'État, et je suis aujourd'hui directeur interrégional à Antsiranana. Mon passé sportif m'a surtout donné un esprit combatif, mais ma réussite vient avant tout de mes efforts personnels. Il n'y a pas eu un lien direct avec le sport.

Quelles sont, selon vous, les clés d'une reconversion réussie ?

Il est vrai que beaucoup d'anciens athlètes rencontrent des difficultés. Mais beaucoup aussi réussissent. À mon avis, une reconversion professionnelle réussie dépend en grande partie de la manière dont elle est préparée. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la pratique sportive et la performance pendant la jeunesse, mais penser dès le départ à son avenir professionnel.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes sportifs malgaches encore en activité pour bien préparer l'après-carrière sportive ?

La reconversion se prépare dès maintenant. Un bon entraîneur ne doit jamais perdre de vue l'avenir professionnel de son athlète. La philosophie de l'entraînement qu'on nous a inculquée dès la première séance de formation était la suivante : « L'athlète d'abord, la performance ensuite ».

C'est une approche qui me convient totalement, car un athlète est avant tout un être humain, pas une machine. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour donner des conseils aux plus jeunes, mais le message que je souhaite faire passer aux athlètes et à leurs parents est le suivant : il est tout à fait possible de concilier études et sport de haut niveau. Tout est une question d'organisation. Donc, n'hésitez pas à pratiquer le sport au plus haut niveau, tout en préparant intelligemment votre reconversion professionnelle.