Nigeria: DigiTax autorisé à rejoindre le système de facturation électronique du pays

DigiTax a obtenu l'autorisation technique du Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria d'opérer en tant que fournisseur de points d'accès et intégrateur de systèmes.

DigiTax connecte les systèmes de facturation des entreprises aux plateformes des autorités fiscales, permettant la transmission des factures en temps réel

L'entreprise est déjà intégrée à des systèmes de facturation électronique au Kenya et en Zambie.

La société panafricaine de technologie fiscale DigiTax a obtenu l'autorisation technique du Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria d'opérer en tant que fournisseur de points d'accès et intégrateur de systèmes dans le cadre du nouveau régime de facturation électronique du pays. L'entreprise attend maintenant l'approbation réglementaire finale avant de participer pleinement au système fiscal numérique du Nigéria pour les grandes entreprises.

DigiTax relie les systèmes de facturation des entreprises aux plateformes des autorités fiscales, ce qui permet la transmission des factures en temps réel. L'entreprise est déjà intégrée à des systèmes de facturation électronique au Kenya et en Zambie. Le Nigeria devient son troisième marché et le deuxième en termes de nombre de contribuables.

Le système de facturation électronique du FIRS, qui entrera en vigueur le 1er août 2025, impose la soumission de factures en temps réel à toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 5 milliards d'euros (3,3 millions de dollars). DigiTax affirme soutenir plus de 800 clients, y compris de grandes entreprises dans les secteurs de la vente au détail, de la pharmacie et de la fabrication, avec des outils pour les intégrations ERP et API, la validation des factures et les flux de travail de conformité.

Points clés à retenir

L'expansion de DigiTax au Nigéria renforce une évolution plus large des régimes fiscaux africains vers la conformité en temps réel et le contrôle fiscal électronique. DigiTax, l'un des rares acteurs à opérer dans plusieurs juridictions, met en place une infrastructure transfrontalière pour les grandes entreprises qui naviguent dans des systèmes fiscaux de plus en plus numériques.

Le Kenya et le Nigeria représentant les deux plus grandes bases de contribuables d'Afrique - avec des recettes prévues pour 2025 de 19,9 milliards de dollars et 16,8 milliards de dollars, respectivement - la stratégie de DigiTax cible les marchés avec des seuils de conformité élevés et des empreintes d'entreprises régionales. Sa plateforme s'intègre à des outils courants tels que QuickBooks et Odoo, réduisant ainsi les frictions pour les entreprises qui s'adaptent à la facturation électronique.

Outre les revenus tirés des abonnements et des transactions, DigiTax gagne également de l'argent grâce aux intégrations ERP personnalisées, qui sont souvent essentielles dans les grandes entreprises. L'approche de la société, qui consiste à donner la priorité à l'état de préparation des autorités fiscales et au chevauchement des clients existants, pourrait en faire un précurseur dans les environnements réglementaires émergents en Afrique.