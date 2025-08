Afrique: Pollution plastique - Vers un traité mondial, 1 500 milliards de raisons d'agir

Près de 180 pays se sont réunis le 5 août sous l'égide de l'ONU pour une nouvelle session de négociations sur le premier traité international contraignant contre la pollution plastique.

L'enjeu est immense : 1500 milliards de dollars par an de coûts économiques et sanitaires, selon une étude publiée dans The Lancet Planetary Health. Un chiffre qui alerte autant les diplomates que les économistes. « La pollution plastique est un danger grave, systémique, et largement sous-estimé pour la santé humaine et l'environnement mondial », alertent les auteurs du rapport, citant des liens avérés avec des cancers, des troubles hormonaux et des maladies respiratoires.

Objectif : un accord juridiquement contraignant d'ici fin 2025

Les négociateurs du Comité intergouvernemental de négociation ont dix jours à Genève pour harmoniser les bases d'un traité universel, espéré à la fin 2025. Sera-t-il ambitieux ou simplement indicatif ? Les positions restent divergentes : tandis que l'UE, le Rwanda ou les îles du Pacifique plaident pour une réduction de la production à la source, les États-Unis et la Chine misent davantage sur le recyclage et la gestion des déchets.

Intelligence économique et diplomatie environnementale

Au coeur des tensions : la place de la pétrochimie, industrie qui représente à elle seule plus de 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. De nombreuses multinationales cherchent à éviter un encadrement strict des polymères, redoutant un précédent réglementaire global. « Il ne s'agit pas seulement d'écologie, mais de souveraineté industrielle, de stratégies d'influence, et de repositionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales », observe une diplomate africaine sous anonymat.

Un coût sanitaire étouffant

Le rapport de The Lancet insiste : microplastiques et nanoplastiques sont omniprésents, dans l'eau, l'air, les sols - et jusque dans le sang humain. Le coût en santé publique pourrait dépasser 250 milliards de dollars par an d'ici 2040 si aucune régulation globale n'est mise en place. Le lien avec des maladies chroniques pose aussi un problème d'injustice environnementale, les pays les plus vulnérables étant les plus exposés.

Un enjeu sécuritaire et climatique

Au-delà de la santé, la pollution plastique alimente l'instabilité : engorgement des littoraux, perturbation des écosystèmes halieutiques, dépendance aux importations de déchets, tensions entre États côtiers. Le plastique est aussi un facteur climatique, sa production étant responsable de 5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon le Programme des Nations unies pour l'environnement.

Vers un compromis global ?

La question reste : l'accord sera-t-il universellement contraignant ou fragmenté par régions et volontés politiques ? La réponse dépendra autant de la diplomatie que des capacités industrielles à se transformer. Benjamin Von Wong, artiste et militant, auteur de l'installation Le fardeau du Penseur, résume : « Il ne s'agit plus de ralentir l'effondrement, mais de choisir comment nous voulons survivre au plastique ».