Madagascar: Concert - Rebika ressuscite Rampal

Rebika prépare un concert exceptionnel en prélude à ses 40 ans de carrière. Un hommage à Rampal et une scénographie inédite marqueront l'événement.

À l'approche de ses quarante ans de carrière, le groupe Rebika s'apprête à marquer l'événement par un concert exceptionnel, dont la date et le lieu restent à préciser. Cette nouvelle production, organisée en partenariat avec Lax Pro, s'annonce comme un temps fort de la scène musicale malgache.

Le spectacle, pensé comme un hommage à Rampal, cofondateur et figure emblématique du collectif disparu en 2024, conjuguera souvenirs et innovation. Rebika prévoit une scénographie renouvelée, notamment la retransmission en direct du concert sur écran géant, immergeant le public dans une expérience immersive.

La programmation, particulièrement riche, comptera plus de cinquante titres, mêlant classiques du groupe et compositions inédites. Les membres de Rebika entendent ainsi revisiter le répertoire de Rampal, dans un esprit de fidélité à son héritage. Des artistes proches, tels que Nix et Lucien, prendront part à cet hommage, tandis que des membres expatriés feront le déplacement spécialement pour l'occasion.

Sincérité et audace

À noter l'absence d'invités officiels, conformément à la philosophie du groupe.

Les répétitions, engagées depuis plusieurs semaines, se déroulent dans un souci d'exigence artistique : aucun morceau ne sera retenu sans l'aval collectif. Heritiana, membre du groupe de longue date, sera également présent sur scène.

Pour Rebika, ce concert va bien au-delà d'une simple célébration. Il s'agit d'assumer l'histoire du groupe, de saluer les figures disparues et de continuer à créer avec la sincérité et l'audace qui ont forgé son identité. À la veille de cet anniversaire symbolique, Rebika entend affirmer sa fidélité à ses valeurs et à son public.