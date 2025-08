Afrique: Commerce international - Les pays africains enclavés plaident pour la levée des obstacles

La troisième Conférence des Nations unies sur les pays en développement sans littoral (LLDC3) s'est ouverte, le 5 août, à Awaza au Turkménistan, avec la participation de plusieurs pays africains. Cet événement essentiel vise à repenser le soutien mondial aux 32 nations qui, n'ayant pas accès à la mer, voient souvent leurs économies marginalisées.

Parmi les pays participants à cette LLDC3, plusieurs sont situés en Afrique, où le manque de ports maritimes constitue un défi majeur pour le commerce et le développement. La rencontre réunira pendant quatre jours des dirigeants, des investisseurs et des responsables locaux, offrant une plateforme unique pour explorer des solutions innovantes, établir des partenariats stratégiques, et relever les défis économiques qui entravent le développement des pays sans littoral. Les enjeux sont significatifs principalement pour les nations comme le Mali, le Niger, la Centrafrique et le Tchad, qui dépendent fortement des pays voisins pour le transit de leurs marchandises, sont particulièrement concernées.

Au coeur de cette rencontre se trouve le nouveau Programme d'action d'Awaza pour 2024-2034, adopté par l'Assemblée générale de l'ONU. Ce programme plaide pour une fluidité accrue des transports, des corridors commerciaux plus efficaces et un renforcement de la résilience économique. Ces ambitions visent à améliorer les perspectives de développement pour environ 570 millions de personnes, dont un grand nombre vivent en Afrique. Le Programme d'action se décline en cinq priorités essentielles : la transformation structurelle, les infrastructures et la connectivité, la facilitation des échanges, l'intégration régionale et la résilience.

Les pays africains sans littoral se heurtent à des coûts commerciaux élevés et à des délais de transit prolongés, exacerbés par leur dépendance envers les nations de transit. De plus, le manque d'infrastructures adéquates pour le transport et la logistique limite leur capacité à intégrer le marché mondial. Ils devront également faire face à des défis spécifiques dans leur quête de réalisation des objectifs de développement durable. La conférence comportera des séances plénières, cinq tables rondes de haut niveau et un forum dédié au secteur privé, centré sur les partenariats et l'investissement, tous des leviers cruciaux pour les pays africains en quête de développement. Des forums spécifiques seront également organisés pour les parlementaires, les femmes leaders, la société civile et la jeunesse, garantissant ainsi une approche inclusive qui reflète les préoccupations de tous les acteurs concernés.