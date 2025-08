Cote d'Ivoire: Promotion de la paix en période électorale - Euphrasie Yao et ses partenaires mettent en action le programme « Crea-paix »

À l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, la titulaire de la Chaire Unesco « Eau, Femmes et Pouvoir de Décision » et conseillère genre du Premier ministre, Euphrasie Kouassi Yao, a lancé le jeudi 31 juillet, un appel en faveur de la paix en Côte d'Ivoire.

Avec ses partenaires féminins leaders, elle a organisé un webinaire à la Riviera autour du programme Communauté régionale pour l'autonomisation et la paix (Crea-paix), destiné à sensibiliser les femmes et les jeunes à la culture de la paix, en cette période électorale.

Animée par Cyrille Bado de la communication de la Chaire Unesco et Yves De M'Bella, animateur radio, cette rencontre virtuelle a réuni des voix engagées pour la paix, à savoir Dr Harbeen Arora Rai, fondatrice du G100 des femmes, l'ex-ministre française Élisabeth Moreno, fondatrice du réseau Adwin, Dénise Époté, directrice marketing de TV5 Monde et le père Augustin Obrou, responsable de la communication de l'Archevêché d'Abidjan.

Ensemble, ils ont lancé un vibrant appel à la mobilisation des consciences, à la responsabilité collective et à la coconstruction d'un avenir fondé sur le dialogue, la justice et la dignité humaine.

À deux mois de l'élection présidentielle, Euphrasie Kouassi Yao se veut rassurante : « Il n'y a rien à craindre pour la Côte d'Ivoire », affirme-t-elle. Car avec Crea-paix, les femmes et les jeunes sont au cœur d'une vaste campagne de conscientisation, de formation et d'actions citoyennes, déployée dans plusieurs communes du pays.

Depuis juin 2025, les équipes sillonnent les marchés, universités et quartiers pour échanger avec les populations sur leur vision de la paix, semant ainsi les graines d'un engagement durable.

Une stratégie multicanale accompagne cette initiative, à travers des publications, vidéos et messages diffusés sur Facebook, TikTok, WhatsApp et Instagram, déjà suivis par plus d'un million de personnes.

Parmi les actions phares : le challenge « Mon visage pour la paix », qui invite chaque Ivoirien à publier sa photo d'identité en signe d'engagement personnel.

« Pour la Côte d'Ivoire, nous allons travailler avec notre outil Conscientisation, formation et action (Cofa) afin de renforcer l'engagement des jeunes et des femmes, avec l'appui de nos relais et organisations partenaires », conclut Euphrasie Kouassi Yao.