Cote d'Ivoire: Conquête de nouveaux marchés - Les conseillers commerciaux réfléchissent à des approches innovantes

Les conseillers commerciaux et les acteurs du commerce extérieur prennent part, depuis le 4 août 2025, à la Chambre de commerce et d'industrie, au Plateau, à un atelier sur le thème : « Accélération de la promotion des produits "made in Côte d'Ivoire" sur les marchés traditionnels et de nouveaux marchés ».

Objectif visé est d'identifier les opportunités et défis de la promotion des produits "made in Côte d'Ivoire" et de rechercher des approches innovantes et des actions concertées visant à la conquête de marchés.

A l'ouverture des travaux, Patrick Olivier Daipo, représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, a exhorté les conseillers commerciaux à réfléchir à une nouvelle étape pour la valorisation des produits ivoiriens sur de nouveaux marchés. « L'Europe reste notre principal marché d'exploitation le plus moderne. Nous devons nous tourner vers d'autres marchés en pleine croissance, comme l'Afrique, le Moyen-Orient. Et les conseillers commerciaux sur le continent africain seraient un atout majeur », a expliqué Patrick Olivier Daipo.

Pour lui, il s'agit de dynamiser la marque "made in Côte d'Ivoire" pour permettre au pays de conquérir d'autres marchés. Patrick Olivier Daipo a soutenu que cela permettra à la Côte d'Ivoire de renforcer sa position de leader régional et de tirer pleinement profit des opportunités.

L'envoyé de Souleymane Diarrassouba s'est félicité du choix de la thématique qui est au cœur de la stratégie de développement du commerce. « Le développement de ce thème fournira des outils nécessaires, c'est-à-dire renforcer la collaboration entre les secteurs public et privé », a-t-il expliqué.

Dans la foulée, il a fait remarquer que le commerce extérieur est un levier essentiel, le moteur de la croissance, le catalyseur des échanges et la clé de l'intégration. « Le commerce extérieur a atteint un niveau record de 33 000 milliards de dollars avec une croissance de 3%. Cette croissance a été principalement tirée par le commerce des services qui a progressé de 9% tandis que celui des marchandises a augmenté de plus de 2% », a-t-il indiqué.

De son côté, Judith Assoum, directeur de la promotion du commerce extérieur et de l'assistance à l'exportation, a relevé la nécessité de renforcer la coopération entre l'administration publique et le secteur privé. Elle a vivement exhorté les conseillers commerciaux à l'étranger et le secteur privé à garantir une meilleure promotion des produits sur les marchés internationaux.

« La passerelle entre l'État et le secteur privé est devenue une condition importante pour identifier, exploiter et consolider des niches commerciales à l'extérieur », a-t-elle souligné. Et d'ajouter : « Si les marchés traditionnels comme l'Europe demeurent des partenaires de premier plan, les nouveaux horizons tels que l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, les Amériques et les pays du Golfe offrent des opportunités considérables pour nos produits. Il nous appartient de diversifier nos débouchés ».

Judith Assoum a, par ailleurs, salué cette opportunité qui vise à dresser le bilan des efforts, d'analyser les succès, d'identifier les insuffisances, d'adopter des stratégies innovantes et adaptées.

Gomun Kouya Bertin, porte-parole des conseillers commerciaux, a, pour sa part, indiqué que la Côte d'Ivoire continue de bénéficier de la confiance des partenaires au développement. Il a fait savoir que le ministère du Commerce et de l'Industrie conduit la mise en œuvre d'une politique commerciale, ambitieuse et efficace permettant à la Côte d'Ivoire de consolider sa position d'acteur majeur du commerce international et de poursuivre son développement durable.

A l'en croire, les conseillers commerciaux sont les pièces maîtresses de la promotion commerciale à l'extérieur. Ce, afin de fournir des informations sur les opportunités en Côte d'Ivoire aux entreprises et aux investisseurs. « Ils apportent leur assistance aux entreprises par la promotion de la coopération, la promotion économique et commerciale entre les entreprises, les associations professionnelles et les centres commerciaux », a-t-il affirmé, non sans informer qu'ils facilitent également les partenariats, les accords de collaboration afin de renforcer les relations économiques.

La rencontre qui a pris fin le 5 août, a abordé plusieurs thématiques, notamment le renforcement des mécanismes public-privé pour l'identification des opportunités commerciales à l'international et l'accélération de la promotion des produits "made in Côte d'Ivoire", l'offre ivoirienne en termes de produits d'exportation face à la demande extérieure, défis et recommandations, des échanges sur le projet d'arrêté du Réseau national des conseillers du commerce extérieur de Côte d'Ivoire (Renacce-ci).