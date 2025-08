Sénégal: Apix et Sicap lancent le projet « Sicap industrie Sa »

Un partenariat a été scellé, hier, entre l'Apix et la Sicap en vue de la mise en œuvre du projet industriel « Sicap industrie Sa » à Diass. À travers la signature d'une convention, les deux structures s'engagent à créer une usine de production de matériaux préfabriqués en béton et de barres d'acier, destinée à soutenir la politique nationale de logement et l'ambition industrielle du Sénégal.

Une nouvelle ère industrielle s'ouvre ainsi avec le lancement officiel du projet « Sicap Industrie Sa ». La convention, paraphée à Dakar, hier, est le fruit d'un partenariat entre l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix Sa), la Société immobilière du Cap-Vert (Sicap Sa) et l'entreprise chinoise Fanzhisheng. Le projet prévoit l'implantation, sur un site de 66 hectares dans la Zone économique spéciale (Zes) de Diass, d'une usine de fabrication de matériaux de construction préfabriqués, dotée d'une capacité annuelle de 750.000 m³ de composants en béton, ainsi que d'une unité de transformation de barres d'acier.

Avec un investissement global estimé à 100 millions de dollars (soit plus de 56 milliards de FCfa), l'usine vise la production de 10.000 logements par an et devrait générer 1.200 emplois directs et près de 2.700 emplois indirects, selon Bacary Séga Bathily, directeur général de l'Apix Sa. Le complexe industriel comprendra neuf lignes de production automatisées, une centrale à béton, une ligne de fabrication de barres d'acier, une épandeuse mécanisée, ainsi qu'un système intégré de cure à la vapeur, garantissant performance, durabilité et conformité aux normes environnementales. « Ce projet sera réalisé en 18 mois dans des conditions optimales. Il contribuera significativement au développement économique du pays et à l'amélioration des conditions de logement. J'invite les populations à s'approprier cette initiative porteuse d'avenir », a déclaré Li Tong, directrice générale de Fanzhisheng, en charge de la réalisation.

Ambition de construire 10.000 logements par an

Pour Bacary Séga Bathily, ce projet incarne parfaitement la vocation des Zes : « Fournir un cadre incitatif, sécurisé et aménagé, propice à l'implantation d'industries compétitives et durables. Il s'agit d'un programme structurant qui renforcera notre tissu productif local et réduira notre dépendance aux importations ». Le directeur général de l'Apix Sa a salué l'implication de la Sicap, désormais désignée « promoteur-développeur » dans le cadre de cette convention.

De son côté, Mouhamadou Moctar Magassouba, directeur général de la Sicap Sa a souligné la portée stratégique de cette initiative. « Nous franchissons une nouvelle étape dans notre mission historique, en nous engageant dans l'industrialisation du secteur du bâtiment. Notre objectif est clair : faire de la Zes de Diass un pôle de croissance moderne, compétitif et attractif pour les investissements », a-t-il affirmé.

Forte de plus de 70 années d'expérience dans le secteur immobilier, la Sicap Sa entend se positionner en cluster de référence dans les domaines du bâtiment et du logement, en créant un écosystème innovant, performant et générateur de valeur, tant à l'échelle locale que nationale et internationale. Au-delà de sa dimension industrielle, le projet « Sicap industrie Sa » s'inscrit dans une vision de souveraineté économique, de modernisation de l'habitat et d'amélioration du cadre de vie des populations. Sa localisation stratégique, à proximité de l'Aéroport international Blaise Diagne et du futur port de Ndayane, constitue un atout majeur pour renforcer son potentiel logistique et son attractivité auprès des investisseurs.