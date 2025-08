Afrique: La Nigériane Maryam Bukar Hassan nommée Ambassadrice mondiale de l'ONU pour la paix

L'Afrique cherche à renforcer sa résilience et s'efforce d'y parvenir à travers des initiatives diverses et valorisantes, parmi lesquelles se distingue la nomination de la Nigériane Maryam Bukar Hassan, également connue sous le nom de scène Alhanislam, en tant qu'ambassadrice mondiale de la paix pour le pilier Paix et Sécurité des Nations Unies.

Au cours des deux prochaines années, elle œuvrera à sensibiliser le public aux programmes Femmes, Paix et Sécurité (FPS) ainsi qu'à ceux liés à la Jeunesse, Paix et Sécurité (JPS), en mettant l'accent sur la consolidation et le maintien de la paix. Elle utilisera sa voix et sa créativité pour attirer de nouveaux publics qui vont au-delà des formats traditionnels de l’ONU.

L'ONU rappelle qu'elle a joué aux côtés d'éminents musiciens africains, tels qu'Elida Almeida du Cap-Vert et Femi Kuti du Nigeria. Depuis la scène, la sous-secrétaire générale pour l’Afrique, Mme Martha Ama Akyaa Pobee, a souligné l’importance des voix des jeunes africains dans la consolidation de la paix, en particulier celles des femmes.

« Œuvrer pour la paix exige la collaboration de tous... Nous avons besoin de la participation de tous », a déclaré Mme Pobee.

Elle poursuit en indiquant que « Maryam incarne l'esprit et les promesses du continent. Nous sommes fiers qu'elle ait accepté de prêter sa voix à l'ONU ».

Notons que cette désignation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour réaliser les agendas Femmes, Paix et Sécurité (WPS) et Jeunesse, Paix et Sécurité (YPS). Avec cette nomination en tant qu’ambassadrice, elle portera la voix des jeunes et des femmes dans les démarches de promotion de la paix à l’échelle internationale.

Maryam est originaire de Biu, dans l'État de Borno, au Nigeria. Fille unique de Hauwa Maina, une actrice nigériane. Hassan a fait des études dans le domaine de la technologie de l'information au Radford University College au Ghana, une filiale de l'Université Kwame Nkrumah. Elle a par ailleurs obtenu certains prix, à l'instar de celui du leadership Artist de l'année 2021 au Nigeria, avant d'être reconnue comme l'un des 100 Africains les plus réputés pour 2025 par Remarking International (RPI).

En outre, l'approche adoptée par Maryam apparaît comme un facteur d'accélération pour la génération africaine et le devenir des femmes sur le continent.

