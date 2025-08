Afrique: Jeux scolaires africains - Le Congo occupe la 15e place au classement général

Les premiers Jeux scolaires africains qui se sont clôturés le 5 août ont été remportés par l'Algérie. Le Congo avec ses quatre médailles dont une en or et trois de bronze occupe le 15e rang de la compétition. Un exploit par rapport à la taille de sa délégation.

Le Congo était engagé en athlétisme, en gymnastique, au judo et au taekwondo. La gymnastique et le taekwondo sont les disciplines dans lesquelles les Congolais n'ont pas été sur le podium. L'honneur a été sauvé grâce à la médaille d'or remportée par Gladise Boukama Ndoulou en saut en longueur ayant permis au Congo de se placer dans le top 20 mais très loin du pays hôte. L'Algérie a survolé la compétition en récoltant un total de 245 médailles (103 or, 80 argent et 61 bronze). L'Algérie devance l'Egypte avec 115 médailles (59 or, 33 argent, 23 bronze) et de la Tunisie avec un total de 155 médailles (34 or, 69 argent, 52 bronze).

Le Nigéria s'est emparé de la 4e place, avec 25 médailles (6 or, 10 argent, 9 bronze), devant Kenya (5 or, 1 argent et 5 bronze), et Tchad (5 or, 1 d'argent et 3 de bronze), alors que la Gambie a pris la 7e place (3 or, 5 argent, 4 bronze), laissant derrière la Namibie (2 or, 5 argent, 15 bronze), la RD Congo (2 or, 4 argent et 3 bronze), le Ghana (2 or, 3 argent, 9 bronze), et Côte d'Ivoire (2 or, 1 argent et 8 bronze).

Le Bénin occupe le 12e rang avec (1 or, 2 argent, 2 bronze) devant l'Ouganda (1 or, 1 argent, 3 bronze), la République centrafricaine (1 or, 1 argent), le Congo (1 or, 3 bronze), l'Angola (1 or, 1 bronze), le Rwanda (1 or, 1 bronze), la Libye (2 argent, 5 bronze), Madagascar (2 argent, 1 bronze), le Gabon (1 argent, 8 bronze), Djibouti (1 argent), Eswatini (4 bronze), Sao Tomé-et-Principe (3 bronze), la Guinée (2 bronze), le Togo, l'Afrique du Sud et la Zambie (2 bronze chacun).

Six autres pays terminent, ex-aquo, à la 28e place avec une médaille de bronze chacun, il s'agit des Comores, du Lesotho, de la Mauritanie, du Sud-Soudan, du Sénégal et du Zimbabwe. Au terme de la compétition, l'Algérie a passé le témoin au Nigeria pour accueillir en 2027 la deuxième édition de la compétition. Les Jeux scolaires africains, faut -il le préciser, sont une initiative récente de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique visant à promouvoir le sport chez les jeunes en milieu scolaire.

Ils ont rassemblé près de 3500 jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans représentant les cinquante-quatre pays d'Afrique. A travers cette initiative se cache surtout une vision à long terme, celle d'accompagner les jeunes talents de ces Comités nationaux olympiques, dont le Congo, vers des compétitions majeures telles que les Jeux africains de la jeunesse et les Jeux olympiques de la catégorie pour assurer la relève. Ces jeux visent également à renforcer les valeurs éducatives et sociales du sport tout en identifiant les talents émergents dès le plus jeune âge.