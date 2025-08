Congo-Brazzaville: Mouyondzi - Anne Marie Claudine Kabala entend développer l'agriculture locale

La maire de la communauté urbaine de Mouyondzi, Anne Marie Claudine Kabala, veut intégrer dans son projet territorial le développement des activités agricoles durables. L'information a été divulguée lors d'un entretien avec notre journal, il y a quelques jours.

Mouyondzi est une localité à vocation agricole, la plupart des gens vivent dans les zones propices à l'agriculture, à l'économie et la population de cette agglomération est aussi dépendante de l'agriculture.

Pour préserver cet atout, la maire de Mouyondzi entend développer un peu plus l'agriculture dans sa communauté urbaine et surtout inciter la population à travailler en groupement. « C'est plus facile d'avoir des financements quand on travaille en groupe que quand on évolue seul », a-t-elle dit.

En fait, en développant ce projet, Anne Marie Claudine Kabala veut non seulement aider la ville de Mouyondzi à exploiter son potentiel agricole, mais également à stimuler son développement économique et surtout à adopter une approche plus durable de la gestion des ressources naturelles.

Ce projet qui est cher au maire de Mouyondzi semble s'orienter vers le développement agricole, notamment à travers l'amélioration des chaînes de valeur agricoles et la promotion de petites et moyennes entreprises agricoles rentables.

En dehors de ce projet de grande importance, la première citoyenne de Mouyondzi pense également développer un projet d'approvisionnement en eau potable, cherchant à rendre aux communautés locales autant d'eau qu'elles en utilisent dans leurs opérations.

Améliorer la desserte en eau potable

Dans la communauté urbaine de Mouyondzi, la saison sèche s'étend de juin à septembre, soit trois mois. En cette période, l'accès à l'eau potable reste un défi majeur pour la population qui peine vraiment à se ravitailler.

Face à cette situation désolante, la mairie de Mouyondzi, grâce à l'appui de ses partenaires étrangers, cherche à mettre en place un projet efficace pouvant permettre à la population de se ravitailler facilement.

L'objectif de ce projet est non seulement d'améliorer et de renforcer les infrastructures existantes, mais également d'améliorer l'accès à l'eau et la gestion de l'eau dans différentes communautés, notamment dans les 17 quartiers que compte la communauté urbaine de Mouyondzi.

Notons que comme toute autre ville en République du Congo, Mouyondzi aspire à la modernité, cette ville fascinante incarne le rêve d'une société moderne où cohabitent harmonieusement différentes cultures.