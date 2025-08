Madagascar: Alimentation - Des dattes au menu des cantines scolaires

Les cantines scolaires vont bientôt intégrer un nouvel aliment de qualité : la datte. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a reçu, lundi, un don de cent quinze tonnes de ce fruit riche en nutriments, offert par le Royaume d'Arabie Saoudite à travers le Centre d'aide humanitaire et de secours du Roi Salman. La cérémonie officielle de remise s'est tenue dans les locaux du PAM à Alarobia.

Cette cargaison est destinée à soutenir les repas scolaires et les opérations d'assistance alimentaire d'urgence dans plusieurs régions du pays. Sur l'ensemble du don, 69 tonnes seront affectées au programme de repas scolaires. L'objectif est d'améliorer l'apport nutritionnel des enfants et de favoriser leur assiduité en classe. Les 46 tonnes restantes serviront à renforcer l'aide d'urgence, notamment dans les zones les plus vulnérables aux effets du changement climatique.

« Cette contribution permettra de répondre aux besoins alimentaires urgents des enfants et des familles les plus fragiles », a souligné Tania Goossens, représentante et directrice pays du PAM à Madagascar.

La datte, riche en vitamines (C, E, B2, B3, B5, K), en fibres et en nutriments essentiels, est reconnue comme une excellente source d'énergie, particulièrement bénéfique pour les enfants en pleine croissance. «Ce don généreux vient renforcer nos efforts pour améliorer la nutrition grâce aux repas scolaires et aux interventions d'urgence», continue-t-elle.

Appréciées pour leurs propriétés nutritionnelles, les dattes seront désormais intégrées aux rations alimentaires destinées aux élèves et aux communautés ciblées. Ce fruit, véritable concentré énergétique naturel, s'inscrit dans la stratégie de sécurité alimentaire du PAM.

À travers ce partenariat, le PAM et le Royaume saoudien entendent assurer la continuité des repas scolaires et renforcer la réponse face aux crises alimentaires liées à la sécheresse et aux aléas climatiques.