Congo-Kinshasa: JED demande aux responsables rebelles de l'AFC /M23, de clarifier le meurtre d'un journaliste à Bukavu sous leur contrôle

Wilondja Mazambi Fiston, jeune journaliste âgé d'une trentaine d'années, et travaillant à la Centrale de Monitoring des Médias, un programme de surveillance éthique et déontologique de l'Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC), à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, actuellement sous contrôle de la Coalition des rebelles de l'AFC et du M23, a succombé de ses blessures, des suites de graves tortures dont il a été victime.

Son corps avait été retrouvé, ce mardi 05 aout 2025 au matin, dans la rue, baignant dans son sang, avec une corde au cou.

Selon des sources locales contactées par JED, Wilondja Manzambi avait été enlevé, la veille, par un « commando armé » vers 18h aux environs de la « Place Mulamba chez Mangaza », non loin de son domicile, au quartier Nguba. Il a rendu l'âme à l'hôpital général de Bukavu, juste à son arrivée dans la salle d'urgence, où il a été conduit par des personnes de bonne volonté.

Le journaliste était porteur de sa carte de presse, et fait partie des journalistes qui ont été enrôlés de force par le mouvement rebelle pour suivre une formation idéologique, aussitôt la ville tombée sous contrôle de l'AFC/M23 soutenu par le Rwanda.

Darius Kitoga, président de la section provinciale de l'Union de la presse du Congo, et responsable de la Centrale de Monitoring, a déclaré qu'il n'avait reçu aucune plainte d'ordre sécuritaire de la part de Fiston Wilondja.

Journaliste en danger (JED) exprime sa grande consternation et demande instamment aux responsables politiques et sécuritaires de l'AFC/M23 de tirer au clair les circonstances de ce meurtre qui n'a pas l'air d'un cas banal d'insécurité dans ces zones occupées de l'Est de la RDC.