Congo-Kinshasa: Coopération RDC-Japon-UNICEF - Un projet d'urgence lancé officiellement pour contrer l'avancée du Mpox !

Le lundi 4 août 2025, le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, Dr Samuel Roger Kamba, a présidé la cérémonie de signature d'un accord pour le « Projet de Réponse d'Urgence contre l'épidémie de Mpox ». L'événement s'est tenu au salon bleu de l'immeuble du Gouvernement à Kinshasa. Ce projet crucial est financé par le Gouvernement du Japon et bénéficiera de l'expertise technique de l'UNICEF pour sa mise en oeuvre sur le terrain.

Lors de son allocution, le Dr Samuel Roger Kamba a salué ce partenariat tripartite. "C'est avec un sens élevé du devoir que je prends la parole pour saluer cet engagement fort, qui marque une nouvelle étape dans notre réponse coordonnée à l'épidémie de Mpox en RDC", a-t-il déclaré, avant de remercier le soutien éclairé du gouvernement du Japon et l'accompagnement de l'UNICEF.

Concrètement, ce projet s'inscrit en droite ligne du Plan National de Réponse contre la Mpox et vise à renforcer les actions déjà en cours. Selon le Ministre de la Santé, les objectifs chiffrés sont ambitieux : assurer la prise en charge médicale de 2 000 cas confirmés ; vacciner jusqu'à 250 000 personnes-contacts pour freiner la chaîne de transmission ; traiter plus de 3 700 enfants souffrant de malnutrition aiguë, une comorbidité aggravante ; renforcer les infrastructures de prévention et de contrôle des infections dans 12 zones de santé prioritaires ; former plus de 3 500 acteurs communautaires à la prévention et à la lutte contre la stigmatisation des malades ; enfin, apporter un soutien social indispensable aux familles affectées par la maladie.

Cette initiative représente une avancée majeure pour la santé publique en RDC, en mutualisant les ressources internationales et l'action gouvernementale pour protéger les populations vulnérables.