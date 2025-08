Depuis l'annonce du remaniement du gouvernement de la République Démocratique du Congo, un groupe de cadres et militants de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) basés aux États-Unis exprime des préoccupations croissantes concernant les nominations au sein des institutions.

Ces militants implorent son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République, de porter une attention particulière aux hauts cadres qui ont démontré leur expertise dans divers domaines et qui sont prêts à accompagner le chef de l'État dans ses défis, notamment Mr. Jean Aimé Mbiya Bondo Shabanza, Vice-Président fédéral et Représentant adjoint de la fédération.

Un pilier de l'UDPS : Jean Aimé Mbiya Bondo Shabanza

Jean Aimé Mbiya Bondo Shabanza n'est pas un inconnu au sein de l'UDPS. Avec plusieurs décennies d'engagement aux côtés du parti, il a su faire preuve d'une loyauté indéfectible envers les idéaux qui ont fondé l'UDPS. Beaucoup le décrivent comme l'incarnation même des valeurs du parti, un homme qui ne s'est pas engagé en politique par opportunisme, mais qui agit par véritable vocation. Son parcours au sein du parti témoigne de sa passion pour la démocratisation et son désir d'apporter des changements positifs dans la vie des Congolais.

Ancien cadre à la direction de paie au ministère du Budget en RDC, membres des plusieurs organisations non gouvernementales, Directeur Exécutif de l'international Américain Relief Society IARS, Jean Aimé Mbiya Bondo Shabanza a illuminé la scène politique grâce à ses compétences stratégiques et à sa capacité à mobiliser les jeunes et les masses populaires autour des idéaux de l'UDPS. Au fil des ans, il a occupé différentes fonctions au sein du parti, où il a non seulement participé à l'élaboration de la vision politique du parti, mais a également joué un rôle clé dans plusieurs initiatives communautaires visant à promouvoir la justice sociale et l'égalité des droits.

Des réalisations qui font la différence

Sous sa direction, de nombreux programmes et projets ont été mis en place pour renforcer la société civile en RDC. Mbiya Bondo a été un acteur essentiel dans l'organisation de sessions de formation et de sensibilisation politique pour les jeunes, leur fournissant les outils nécessaires pour devenir des leaders de demain. Il a également été à la tête de divers projets axés sur le développement communautaire qui ont eu un impact direct sur des milliers de Congolais.

Sa faculté d'écoute et son approche inclusive ont permis de rassembler différentes factions du parti, favorisant un climat de débat ouvert qui encourage la participation de tous. Ce sens de la collaboration est particulièrement crucial dans un environnement politique complexe comme celui de la RDC, où les divergences peuvent parfois mener à des tensions internes. Il est admiré non seulement pour ses capacités de médiation, mais aussi pour son engagement à défendre les intérêts des plus démunis, incarnant ainsi les valeurs fondamentales de l'UDPS.

Une vision pour l'avenir

Dans le contexte actuel, où l'UDPS, longtemps perçue comme un pilier de l'opposition et un vecteur de changement en RDC, doit faire face à une dynamique de gouvernance en constante évolution, la question des nominations devient cruciale. Les membres de la fédération de la diaspora soulignent que le soutien indéfectible de cadres comme Mbiya Bondo Shabanza est indispensable pour renforcer les liens entre la direction du parti et ses bases militantes.

« Nous demandons non seulement une transparence dans le processus de nomination, mais aussi une reconnaissance adéquate des compétences et expériences que des personnalités comme Mr. Jean Aimé Mbiya Bondo Shabanza, Mr Placide Muyaya Munya, Guy Mundela, Rachel Lokanga peuvent apporter, » a déclaré un autre représentant de la diaspora. « Il est frustrant de voir des personnes, parfois sans expérience spécifique dans notre contexte, être mises en avant au nom de notre fédération. »

La dimension de la reconnaissance est d'autant plus importante qu'elle pourrait permettre d'instaurer un climat de confiance au sein du parti. Les militants affirment qu'il est de la responsabilité de la direction de s'assurer que les nominations soient faites sur des critères de compétence et de mérite, et non simplement sur des bases politiques ou personnelles.

Un appel à la cohésion

Les militants insistent sur le fait que l'UDPS ne doit pas se limiter à une représentation interne, mais doit aussi intégrer la diversité et les expertises des membres vivant à l'étranger. De nombreux cadres de la diaspora possèdent des expériences professionnelles variées et des compétences techniques qui pourraient considérablement enrichir la gouvernance en RDC.

La nomination de figures comme Jean Aimé Mbiya Bondo Shabanza pourrait être une opportunité pour le gouvernement d'ancrer son action au sein des réalités vécues par la population congolaise. En intégrant des personnalités respectées et compétentes, le président Tshisekedi pourrait ainsi renforcer la légitimité de son gouvernement tout en faisant le choix de l'excellence.

Conclusion

A une époque où la RDC fait face à des défis géopolitiques et économiques majeurs, l'UDPS est à un carrefour. La prise en compte des compétences et de l'expérience de cadres tels que Jean Aimé Mbiya Bondo Shabanza pourrait non seulement renforcer la cohésion interne mais aussi apporter des solutions viables aux nombreux défis qui se présentent.

Ainsi, alors que la RDC se dirige vers de nouveaux horizons politiques, il est crucial que le président Tshisekedi et son équipe considèrent sérieusement les appels à la reconnaissance et à l'inclusion de hauts cadres militants. Un leadership inclusif et représentatif, prêt à relever les défis actuels et futurs, est essentiel pour bâtir un avenir prometteur pour la RDC. La nomination de leaders intégrés et engagés, comme Mbiya Bondo, pourrait bien être la clé pour une gouvernance réussie et un progrès durable pour le peuple congolais.