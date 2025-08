Sénégal: Alioune Sarr suggère des pistes pour l'exploitation du fer de la Falémé

Bakel — L'ancien ministre des Transports aériens, Alioune Sarr, mise sur des initiatives locales pour exploiter le fer de la Falémé, sous l'impulsion des collectivités territoriales et de concert avec l'Etat et des partenaires industriels.

"Il faut des initiatives locales au niveau des collectivités, aller vers l'Etat, les partenaires industriels développeurs pour exploiter" le fer de la Falémé, a déclaré le maire de Notto Diobasse, commune située aux environs de Thiès (ouest).

Il était venu présenter mardi à Bakel, son livre intitulé "La République des carrés- Notto Diobasse Smart City".

Il considère que son ouvrage propose des solutions aux problèmes du foncier, du chômage et de l'exode rural, auxquels les collectivités territoriales se trouvent confrontées.

"Nous avons voulu partager avec les populations de Bakel cet ouvrage qui rappelle les quatre défis auxquels sont confrontées toutes les communes rurales du Sénégal, à savoir l'exode rural, le chômage des jeunes et la spéculation foncière", a-t-il expliqué lors d'une cérémonie de présentation.

Se base sur son ouvrage, Alioune Sarr appelle à transformer et à relever les défis des collectivités à partir des potentialités locales avec l'innovation et l'aménagement territorial.

"A Bakel par exemple [...], si on aménage 1 000 hectares connectés avec le fleuve, on peut produire, chaque année, 15.000 tonnes de riz et faire travailler 10 000 jeunes. C'est un potentiel qu'il faut exploiter et j'en parle dans le livre", a ajouté le maire de Notto Diobasse.

Selon l'édile, "République des carrés-Notto Diobasse smart City" appelle à bâtir l'avenir, à travers une ville "intelligente, inclusive et ancrée dans ses racines", dotée d'habitats dignes et d'espaces pour l'artisanat et la technologie.

"C'est un concept qui dépasse Notto Diobasse, ces défis et solutions dépassent même le Sénégal. Ce projet est une preuve vivante que l'Afrique peut inventer ses propres modèles sans complexe", a conclu M. Sarr.