Sénégal: Résilience aux chocs climatiques - un officiel met en exergue les caractéristiques du projet PACO

Dakar — La force du projet Paco, portant sur l'adaptation au changement climatique en Afrique de l'ouest et du centre, réside dans sa congruence avec les stratégies nationales dans ce domaine, a déclaré, mercredi, Pape Assane Ndour, conseiller technique du ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique.

"La force du projet PACO réside dans sa congruence avec les stratégies nationales, notamment les contributions déterminées au niveau national (CDN) et les Plans nationaux d'adaptation (PNA)", a-t-il dit, en parlant notamment des plans nationaux d'action climatique élaborés par chaque pays dans le cadre de la mise en oeuvre de Paris sur le climat.

La CDN, contribution déterminée au niveau national, décrit la manière dont un pays compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à atteindre l'objectif mondial de limiter la hausse des températures à 1,5 °C.

Le projet PACO (Priorités régionales et nationales d'adaptation en Afrique de l'Ouest et Centrale), ambitionne de devenir "un levier de transformation", a indiqué Pape Assane Ndour.

Il prenait part à un atelier de planification opérationnelle du projet PACO, en présence de représentants des parties prenantes de la mise en oeuvre de cette initiative destinée à renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique.

Dans cette optique, un cadre stratégique et collaboratif a été mise en place, pour renforcer la résilience des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a-t-on appris au cours de cet atelier.

"Dans des pays du Sahel comme le Sénégal, où la dépendance aux ressources naturelles est particulièrement élevée, les effets du dérèglement climatique sont démultipliés : insécurité alimentaire, dégradation des terres, accès perturbé à l'eau, pertes de revenus agricoles, pour ne citer que ceux-là. C'est dans ce contexte de grande vulnérabilité que s'inscrit le Projet PACO", a ajouté Pape Assane Ndour.

Il a rappelé que ce projet a été financé par le ministère fédéral allemand de l'Environnement (BMUKN), à travers l'Initiative internationale pour le climat (IKI).

Selon le conseiller technique du ministre de l'Environnement, il s'agit non seulement d'aligner les interventions sur les priorités du Sénégal, mais aussi de renforcer les capacités des acteurs locaux, de soutenir les Petites et moyennes entreprises (PME), les collectivités territoriales et les ménages, en vue de stimuler des dynamiques Sud-Sud à travers des groupes thématiques régionaux.

"Le changement climatique n'est plus une hypothèse, ni une menace lointaine. Il est une réalité tangible dont les effets se font ressentir de manière croissante et parfois dramatique, notamment dans nos territoires les plus vulnérables", a souligné Christophe Missinger, coordonnateur dudit projet.

Il considère que face à cette situation, "l'adaptation n'est pas une option, mais une nécessité".

"ll ne s'agit pas seulement de faire face aux impacts, mais de renforcer notre résilience, de transformer nos modèles de développement et de bâtir une société plus durable, plus équitable, plus résistante aux chocs climatiques", a soutenu M. Missinger.

Dans ce cadre, il informe que le projet PACO va oeuvrer au bénéfice des ménages vulnérables, en particulier les femmes, ajoutant que dans cette perspective, cinq petits projets d'adaptation seront mis en oeuvre, touchant environ 12 500 personnes, dont au moins 50% de femmes.

"Grâce à la participation envisagée de deux institutions financières (BAD et BID), des opportunités d'investissement supplémentaires pourront être mobilisées pour favoriser la mise à échelle des approches testées", a-t-il annoncé.

A ce tire, la commune de Joal Fadiouth et celle de Nguéniène, ont été ciblées comme zones pilotes d'intervention du projet Paco.