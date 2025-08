Madagascar: Culture Sakalava - Katsepy abritera la fête Sobahya

Le festival Sobahya soufflera ses 19 bougies cette année. Il se tiendra du 8 au 10 août dans la commune de Katsepy, district de Mitsinjo, comme chaque année.

Des centaines de visiteurs sont attendus sur place pour participer et vivre au rythme du festival. La ville sera le carrefour de rencontres et d'échanges culturels pendant trois jours.

Lancé en 2003, le festival culturel Sobahya vise à promouvoir la culture Sakalava-Antalaotsy, notamment la musique, la danse, les vêtements traditionnels et le mode de vie.

« Une culture vulnérable, un environnement magnifique » est le thème retenu pour cette année 2025. De nombreuses activités en lien avec la culture Sakalava-Antalaotsy sont proposées, comme un concours de peinture et le concours Miss Sobahya.

Le festival culturel Sobahya est également un lieu de rencontre pour de nombreuses personnes, mettant en valeur les savoir-faire et la créativité propres aux régions de Marambitsy et de Sakalava-Antalaotsy.

La promotion de la danse Sakalava-Antalaotsy est l'une des raisons de la création du festival culturel Sobahya.

« Des découvertes de diverses activités telles que Antsa et danses traditionnelles ainsi que des spectacles et cérémonies variées figureront au programme de ces trois jours. Une exposition sur l'artisanat et le patrimoine artistique, mode Sobahya, se tiendra pendant toute la célébration et sera accompagnée de visites des lieux uniques de Katsepy et de ses environs.

Ce festival ne sera pas réservé aux Sakalava, mais à tous les passionnés de culture, les familles, les jeunes, et ceux qui viennent de loin, notamment la diaspora mahoraise et tous ceux qui aiment Madagascar », a déclaré le responsable de l'organisation.

Les différents jeux de place, dont la course aux canards à la nage, animeront aussi la fête.

L'on s'attend déjà à une ruée des touristes et visiteurs à Katsepy. Les bacs et vedettes seront très sollicités comme d'habitude. Certainement, les responsables vont multiplier le trafic des bacs entre Mahajanga et Katsepy pendant trois jours, comme l'année dernière.