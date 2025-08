Face à la multiplication des crises géopolitiques, sanitaires, alimentaires et climatiques, les investissements responsables dans l'agriculture (IRA) s'imposent comme une réponse stratégique aux défis actuels. À travers son programme Agri-accélérateur 2.0, la FAO met en oeuvre des mécanismes concrets pour promouvoir les investissements agricoles responsables des petites et moyennes entreprises portées par les jeunes dans ses pays d'intervention.

Parmi les leviers identifiés pour accélérer l'impact de cette approche, le renforcement des capacités d'encadrement des accompagnateurs en mode coaching responsable (AC-IRA) s'est révélé essentiel.

C'est dans cette optique qu'une formation régionale a été organisée par la FAO, réunissant une trentaine d'accompagnateurs sélectionnés pour renforcer leurs compétences afin de les hisser au rang d'encadrants d'autres accompagnateurs.

L'objectif est de leur permettre d'accompagner et valider efficacement les performances des AC-IRA, dans le cadre de l'accélération des projets d'investissement agricole responsable dans les différents pays, en assurant une montée en compétence cohérente et un appui opérationnel de qualité. La Tunisie, pionnière dans l'adoption de l'approche IRA depuis 2019, a été choisie pour accueillir cette initiative, en reconnaissance de son engagement et de ses avancées dans le domaine.

Cet atelier intensif constitue la deuxième phase d'un parcours de formation hybride déployé sur cinq jours. Il vise à consolider les acquis de la première phase, tout en approfondissant des compétences avancées en coaching personnalisé, en gestion constructive des conflits et en maîtrise des outils d'accompagnement et de suivi.

Il prépare également les participants à une phase de mentorat à distance, qui leur offrira l'opportunité d'appliquer concrètement leurs apprentissages, tout en bénéficiant d'un appui individualisé pour guider les jeunes agri-entrepreneurs dans la mise en oeuvre de leurs projets.

À l'issue de cette formation, les encadrants seront en mesure de suivre et d'accompagner les AC-IRA dans leurs missions, de faciliter la coordination entre les différents acteurs du programme Agri-accélérateur, et de valider les livrables produits. Ils auront également la responsabilité d'organiser de nouveaux cycles de formation, le cas échéant, de soutenir la sélection des agri-accélérateurs et d'assurer un accompagnement stratégique dans la mise en oeuvre des projets d'investissement.

Le programme Agri-accélérateur 2.0 s'inscrit pleinement dans une dynamique de durabilité et d'impact. Il promeut des investissements agricoles qui améliorent la sécurité alimentaire et la nutrition, respectent les droits humains fondamentaux et assurent un retour sur investissement durable. Il repose sur une approche intégrée fondée sur la triple performance des « trois P » :

le profit, en garantissant la rentabilité pour les investisseurs ; les personnes, en générant un impact socio-économique positif pour les communautés ; et la planète, en veillant à la préservation et à l'utilisation durable des ressources naturelles. L'agri-accélérateur permet aux jeunes chefs d'entreprises et d'exploitations de développer des plans d'affaires pour des investissements d'extensions de projet qui sont rentables, bancables et responsables. Il contribue ainsi pleinement à une redynamisation du secteur agricole et à la transformation durable des systèmes alimentaires.