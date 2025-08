Tunisie: 10ème édition du Festival Maraya El Founoun - Un anniversaire sous le signe de l'art et de l'échange

La ville de Kalaâ Kébira s'apprête à célébrer une décennie de création artistique et d'échanges culturels avec la 10ème édition du Festival Maraya Al-Founoun, qui se tiendra du 15 au 24 août 2025. Organisé par l'Association Ichrak Culture et Arts en collaboration avec la Maison de la culture, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable de l'été tunisien.

Pour cette édition anniversaire, les organisateurs ont concocté une programmation riche et diversifiée qui met en lumière la création artistique tunisienne tout en ouvrant une fenêtre sur d'autres cultures. Le festival proposera une palette d'activités mêlant musique, théâtre, chorégraphie, poésie, arts plastiques et débats intellectuels.

Un voyage artistique et solidaire

Le festival débutera le 15 août avec un concert de la Troupe du monde arabe, dirigée par le maestro Abderrahmane Ayadi. Le 16 août, dans un geste de solidarité avec la cause palestinienne, la scène accueillera la Troupe Koufia palestinienne pour un échange culturel symbolique.

La musique sera à l'honneur avec plusieurs concerts :

Le 17 août, la chanteuse tunisienne Afifa Laouini enchantera le public avec sa voix délicate.

Le 21 août, l'enfant du pays et multi-instrumentiste Seifeddine Maâyouf proposera un concert unique, mêlant ses compositions personnelles et des reprises du patrimoine musical tunisien.

Le festival se clôturera en beauté le 24 août avec le spectacle musical « Zakharef » de la talentueuse Sonia Ben Abdallah, sous la direction du maestro Moez Bouslah.

Le théâtre sera également très présent :

Le 19 août, la pièce primée « Iîtiraf » de Mohamed Ali Saïd sera présentée au public.

Le 20 août, la création musicale et théâtrale « El Ghanja » du metteur en scène Mounir Mkhinini promet d'émouvoir les spectateurs.

Poésie, réflexion et hommages

Le 18 août, la soirée poétique « Laylat al-Kawafi » mettra les mots à l'honneur, animée par Radhia Touati et accompagnée par le violoniste Yassine Azaïez.

Le 23 août, le festival offrira un espace de réflexion avec un colloque sur le thème « L'expression artistique dans l'espace public et les politiques culturelles : quel rapport ? ». Cet événement réunira des personnalités de renom comme Sonia Mbarek et Ahmed Khouaja. Un hommage sera rendu au dramaturge et producteur de télévision Fraj Chouchane, figure marquante de la culture tunisienne originaire de Kalaâ Kébira.

Tout au long du festival, la Maison de la culture accueillera une exposition collective d'arts plastiques qui rassemblera des artistes tunisiens et palestiniens, dont Ali Zenaïdi, Rabiaâ Beltaïfa, Imen Belhaj et Marwen Alan. Cette exposition se veut un espace de dialogue visuel et de création partagée.