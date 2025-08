Madagascar: Pêche durable - Renforcement des actions dans le Nord

Consolider les efforts dans la protection du milieu marin et la promotion d'une pêche durable. C'est l'objectif de la collaboration entre l'ONG Tsimoka et la Direction régionale de la Pêche et de l'Economie bleue (DRPEB) de la région Diana.

Le 4 août dernier, une délégation de l'ONG a effectué une visite protocolaire au siège de la DRPEB à Antsiranana. Soutenue stratégiquement et financièrement par l'ONG Blue Ventures, Tsimoka déploie un projet axé sur la gestion responsable des ressources marines, avec une attention particulière portée aux zones protégées et à la valorisation de l'économie bleue.

Selon ses promoteurs, l'objectif du projet est d'appuyer les communautés locales, notamment les pêcheurs, dans l'adoption de techniques de pêche respectueuses de l'environnement.

Durable

Le lancement officiel de cette nouvelle phase de collaboration s'est tenu hier, au centre de Ramena, dans la commune urbaine d'Antsiranana II. À cette occasion, les partenaires entendent poser les bases d'une synergie renforcée entre les acteurs publics, les ONG et les communautés côtières.

Les représentants de l'ONG Tsimoka ont exprimé leur pleine mobilisation et reconnaissance envers les autorités régionales et les partenaires techniques pour leur appui constant. Bref, cette initiative commune est porteuse d'espoir pour une gestion durable des ressources halieutiques et un développement économique local respectueux de l'environnement dans la région Diana.