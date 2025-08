Madagascar: SREE 2025 - La 7e édition du Salon de la Recherche à Ankatso à partir de demain

Une vitrine de la recherche appliquée à ne pas manquer. C'est ce que représente le Salon de la Recherche au service de l'Économie et de l'Emploi (SREE), qui tiendra sa 7e édition les 7 et 8 août 2025. Organisé par l'Université d'Antananarivo sous le thème « Ensemble pour la recherche au service du développement durable », cet événement met en lumière le talent et le dynamisme des jeunes chercheurs malgaches.

Étudiants en Master et doctorants y présenteront plus de 60 projets de recherche, à travers des posters scientifiques et des prototypes concrets, à fort potentiel d'application économique et sociale. Le salon accueille également un Hackathon interdisciplinaire, réunissant plus de 15 binômes, mobilisés autour de défis d'innovation, dans une ambiance stimulante et collaborative.

Lieu de synergie entre savoirs académiques et besoins du marché, le SREE offre une plateforme précieuse pour favoriser les échanges entre les universités et les entreprises, renforçant ainsi les passerelles entre recherche, emploi et développement.

L'événement est organisé avec le soutien de plusieurs partenaires, notamment l'ARES, via son Programme d'Appui Institutionnel (PAI UA-ARES), qui contribue activement au renforcement des capacités scientifiques à Madagascar.