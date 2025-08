Madagascar: Jazz kids - La pépinière du jazz à découvrir

Voilà maintenant deux semaines que la 14ème édition du Jazz@tohatohabato fait vibrer le microcosme du jazz. Cet après-midi, place à la pépinière au Tranompokonolona Analakely. Une dizaine d'enfants seront en représentation pendant le Jazz kids. Mettant en avant des jeunes initiés dont certains embrasseront la scène pour la première fois. Les autres petits prodiges, quant à eux, continuent leur avancée dans le milieu du jazz.

Dans les deux cas, ce concert est l'occasion de montrer l'étendue de leur savoir-faire du haut de leurs jeunes âges. En effet, le jazz n'est pas réservé à l'élite, contrairement au stéréotype d'il y a quelques années. Aujourd'hui, le jazz gagne désormais du terrain dans les quartiers populaires et les jeunes esprits. Ces musiciens en herbe se dévoileront et apporteront une nouvelle touche et de nouvelles couleurs au jazz malgache.

Pour les plus grands, l'habituel Jazz street se tiendra sur le tohatohabato d'Antaninarenina samedi soir. Une occasion pour le public d'user de créativité et de spontanéité pour ravir le public du « tohatohabato », mais bien sûr avec des prestations préparées. Un moment de découverte et de partage musical mais surtout un avant-goût de la grande scène.

Dimanche, le clou du festival sera le grand spectacle qui mettra à l'honneur les invités internationaux à l'instar de Martin Zenker, Jordi Roviro, Jessica Pham et Valentin Edelmann, mais également les groupes locaux dont Bakomanga groupe, Soamiely , Jazz club Cgm/Gz, Aponga drumline, Mendrika Rasolomahatratra, Sandrine Rajaofetra, Jimi Harison, Radanz, Dimi Nuée, Reko Band, Bandy Baraka Big Band, Mahefa Ramiandrisoa Quartet, Joro J Project, Kevin Mirija, Akama et Bak'art.

Pour ce faire, les marches de l'escalier d'Antaninarenina seront transformées en gradin, à l'instar des amphithéâtres grecs, où le public pourra s'asseoir et apprécier le spectacle devant la grande scène érigée.