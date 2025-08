Madagascar: Économie bleue - Développement d'activités entrepreneuriales pour des communautés côtières

L'économie bleue offre une grande opportunité aux communautés côtières, notamment aux femmes et aux jeunes, en leur permettant d'améliorer leurs conditions de vie tout en renforçant leur résilience face aux effets néfastes du changement climatique.

Raison pour laquelle une vingtaine de femmes et jeunes représentant 10 groupes d'entrepreneurs de l'économie bleue se sont réunis pour un camp d'entraînement de 5 jours à Antsiranana pour un renforcement de compétences.

Cette initiative est lancée par le projet ReSea en collaboration avec Mission Inclusion, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, Ocean Hub Africa, C for C et le gouvernement malgache. Ces bénéficiaires sont issus des communes rurales de Mangaoka, Ambolobozibe, Ankarongana, Andranovondronina et Mahavanona dans le district d'Antsiranana II.

L'objectif consiste à leur transmettre des compétences commerciales leur permettant de développer des activités entrepreneuriales viables et résilientes dans le domaine de l'économie bleue, et ce, tout en s'alignant au contexte local. Il s'agit notamment de la promotion des chaînes de valeur telles que la transformation de poissons et l'engraissement de crabes.

Manuel sur l'entrepreneuriat

Force est de reconnaître que les femmes et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. « Renforcer leurs capacités à s'engager avec succès dans des chaînes de valeur socialement, économiquement et écologiquement durables leur offre la possibilité de gagner un revenu pour elles-mêmes et leurs familles, et constitue un moyen essentiel de renforcer la résilience des communautés et de modifier les rapports de force entre les sexes. En outre, les bénéficiaires de ce programme sont les « pionniers de demain », car leur créativité, leur détermination et leur passion sont le moteur du changement », a déclaré Holy Ratsimanoroarisoa, gestionnaire de paysage marin au sein de Mission inclusion.

Outre l'accompagnement de ces communautés cotières dans le développement de leurs activités génératrices de revenu, un manuel sur l'entrepreneuriat dans l'économie bleue est également lancé au profit des acteurs de la région.

Autonomisation des femmes

« Le projet ReSea, financé par le Canada, s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement national du gouvernement malgache, et plus particulièrement dans le plan de développement régional de la région de Diana. L'une de nos principales priorités est la promotion de l'économie bleue, qui est vitale pour notre région », a soulevé Théogène Bealahy, directeur chargé du développement régional de Diana, à cette occasion.

Il précise que ce projet contribue également de manière significative à l'autonomisation des femmes et à la promotion de l'entrepreneuriat, en particulier parmi les femmes de nos communautés. « Il s'agit là de piliers essentiels pour un développement durable et inclusif dans notre région », a-t-il enchaîné.

Il est à rappeler que le projet ReSea vise à renforcer la résilience socio-économique de 350 000 personnes dans les communautés côtières de Madagascar, de Tanzanie, du Kenya, du Mozambique et des Comores face aux effets néfastes du changement climatique.