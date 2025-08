Madagascar: Antsiranana - Arrestation pour outrage aux forces de l'ordre

L'ambiance festive de la 2e édition du Festival de la Tomate, organisée ce lundi 4 août 2025 à Ankarongana, commune rurale du district d'Antsiranana II, a été troublée par un incident impliquant un individu provocateur et menaçant.

Vers 10 heures du matin, alors que les forces de l'ordre assuraient la sécurisation de l'événement, un certain Jaonasy s'est illustré en proférant des propos injurieux à leur encontre, devant un public médusé.

Il aurait lancé à haute voix : «Est-ce qu'il y a des balles dans vos fusils, chef ? », une phrase clairement provocatrice. Les éléments de sécurité, dans un souci d'apaisement, lui ont conseillé calmement de quitter les lieux.

Mais, une heure plus tard, l'homme est revenu, visiblement plus virulent. Il a non seulement réitéré ses insultes, mais a aussi élevé la voix pour menacer de perturber le festival en causant des dégâts matériels. Face à cette escalade verbale et comportementale, les forces de l'ordre ont procédé à son interpellation immédiate.

Il a été conduit et placé en garde à vue au Poste Avancé d'Ankarongana. Loin de se calmer, Jaonasy a continué ses menaces, cette fois en invoquant ses prétendues connexions familiales avec des « personnalités haut placées », affirmant que les agents impliqués auraient bientôt des « problèmes ».

Malgré ces tentatives d'intimidation, les forces de l'ordre sont restées fermes et professionnelles, poursuivant la procédure légale pour éviter que les menaces ne se transforment en actes concrets. Une enquête est en cours, et le dossier sera déféré dans les plus brefs délais. L'affaire est désormais entre les mains du Poste Avancé d'Ankarongana.