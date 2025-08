Madagascar: USA et le pays - Renforcement de la coopération sécuritaire

Washington et Antananarivo ont multiplié ces derniers mois les marques d'une relation en bonne santé. La coopération dans le domaine de la formation militaire se succède.

La coopération bilatérale entre les États-Unis et Madagascar se développe notamment dans le domaine militaire, traduisant une convergence d'intérêts stratégiques en matière de sécurité régionale et de résilience face aux menaces transversales. Après l'exercice militaire conjoint Joint Combined Exchange Training (JCET) mené en juin dernier à Antananarivo entre le U.S. Special Operations Command Africa et le Groupement de Sécurité et d'Intervention Spéciale (GSIS), les deux pays ont également enchaîné, quelques semaines plus tard, avec un séminaire sanitaire de haut niveau, centré sur la prévention des maladies infectieuses.

Le programme JCET, qui a mobilisé les forces spéciales américaines et malgaches, a permis un entraînement intensif incluant la réponse médicale d'urgence, la planification de missions, et s'est clôturé par un exercice conjoint final. Cette initiative a été saluée comme un levier efficace pour « renforcer les compétences, bâtir la confiance et soutenir la stabilité régionale », a affirmé l'ambassade américaine à Antananarivo.

Échanges

Dans le prolongement de cette dynamique sécuritaire, un séminaire d'intégration de l'Alliance africaine de réponse aux épidémies (APORA), organisé par l'U.S. Africa Command (AFRICOM) en partenariat avec les responsables médicaux militaires malgaches, s'est aussi tenu récemment. Cette rencontre d'une semaine s'est voulue un espace d'échanges sur les enjeux de santé publique et la lutte contre les maladies infectieuses.

Des thèmes tels que les systèmes de santé publique, le contrôle des maladies transmissibles, les tests de diagnostic rapide, ainsi que la préparation et la réponse face aux pandémies y ont été abordés.

Selon l'ambassade américaine, cette collaboration « souligne l'engagement commun en faveur du renforcement de la sécurité sanitaire régionale et de l'amélioration des capacités de réponse face aux épidémies sur le continent africain ». Pour Madagascar, cet accompagnement technique et stratégique s'inscrit dans un effort de modernisation des dispositifs de veille épidémiologique, alors que le pays a été confronté ces dernières années à plusieurs alertes sanitaires majeures.