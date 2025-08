Madagascar: Football FC OBA - 50 ans - Clôture grandiose de la célébration avec Rossy

Ampefy a vibré au son d'un événement musical d'envergure pour marquer la clôture du jubilé d'or du Football Club Orimbaton'Ampefy (OBA).

Sous l'impulsion de sa dynamique présidente, Fanja Andriamampandry dit Ketaka Arimala Ramalagasy, un concert de clôture grandiose a été organisé, non seulement pour célébrer un demi-siècle d'histoire footballistique, mais aussi pour assurer l'avenir du club à travers une levée de fonds significative. L'enceinte du Kianja Maintson'Ampefy a servi de cadre au concert exceptionnel le dimanche 3 août 2025, qui a tenu toutes ses promesses.

ll s'agit également d'une initiative cruciale de levée de fonds visant à soutenir durablement les activités du club, à financer les équipements pour l'équipe de jeunes et à assurer la pérennité de cette institution sportive qui fait la fierté de la région d'Itasy depuis un demi-siècle. Le choix de Rossy pour un tel événement est hautement symbolique.

Artiste engagé et figure emblématique, sa musique transcende les générations et rassemble les foules. Connu pour ses prestations scéniques généreuses et son talent à faire danser tout un peuple, Rossy a émerveillé le public. La présidente, Fanja Andriamampandry « Ketaka », a une fois de plus démontré sa vision et son engagement sans faille pour le club.

En mobilisant un artiste de cette envergure, elle ne se contente pas d'organiser un concert ; elle crée un moment de communion unique entre les habitants de sa ville natale, les supporters, les anciennes gloires du club et les sympathisants venus de tout Madagascar pour l'occasion. Cet élan de générosité permettra de continuer à former les jeunes talents, d'offrir des infrastructures de qualité et de porter haut les couleurs du club pour les cinquante prochaines années.