Madagascar: Valery Ramonjavelo - Auditionné en dernier par les enquêteurs

De source concordante, l'avancement du dossier confirmerait la non implication de la famille présidentielle dans cette affaire.

L'enquête concernant l'affaire des 5 boeings 777 livrés illégalement à l'Iran avance doucement, discrètement mais sûrement. Joint au téléphone hier, une source bien informée a fait savoir que jusqu'ici, une trentaine de personnes auraient déjà été auditionnées.

Les enquêteurs seraient dans la phase de collecte de toutes les informations pouvant aider à faire la lumière sur cette affaire. Tous les complices, ainsi que tous ceux qui pourraient être liés de près ou de loin à ce dossier feront l'objet d'une convocation et seront auditionnés quel que soit leur statut, a-t-on fait savoir. Notre source a aussi laissé entendre que pour l'heure, l'ancien ministre des Transports et de la Météorologie Valery Ramonjavelo n'a pas encore été auditionné.

Considéré comme l'un des acteurs clés de ce dossier, il sera certainement le dernier à passer devant les enquêteurs pour apporter sa version des faits. Il convient en effet de rappeler que dans sa réponse à la demande d'explication en date du 26 juillet 2025, le Directeur général de l'Aviation Civile de Madagascar a confirmé qu'il a agi sur instruction du ministre des Transports et de la Météorologie.

Attaques personnelles

Quoiqu'il en soit, il est certain que lors de son audition, Valery Ramonjavelo réaffirmera la non implication de la famille présidentielle dans cette affaire. Notre source affirme, en effet, que l'évolution actuelle du dossier écarte la responsabilité du président de la République et de ses fils, ainsi que celle du Premier ministre.

Faut-il rappeler que dans une publication sur son compte Facebook, Valery Ramonjavelo avait déclaré : « Je regrette profondément que cette affaire ait dérivé vers des attaques personnelles, notamment envers la famille du président qui n'a strictement rien à voir avec ces évènements. Je désapprouve avec fermeté et je rejette catégoriquement toute tentative d'impliquer les enfants du président de la République, qui ne sont en rien concernés par ce sujet ».

Par ailleurs, contrairement à ce que l'on véhicule sur les réseaux sociaux, l'opérateur économique karana considéré comme le cerveau de cette affaire n'a pas été appréhendé dans le domicile d'un député.

Cet individu avait bel et bien été arrêté à Faliarivo Ampitatafika, mais son arrestation s'est déroulée dans un terrain neutre et non dans le domicile d'un politicien, nous a-t-on confié. Notre source a aussi confirmé l'existence d'une demande de coopération avec la Federal Bureau of Investigation (FBI).