Madagascar: Musique - Théo Rakotovao à Morondava

Théo Rakotovao se fait tellement rare sur scène que chaque occasion est un moment inédit que les amoureux de bonne musique saisissent au vol. Le 15 août, l'artiste fera des heureux à Morondava, plus précisément au Sabla Bar Avaradrova. Entre ses chansons engagées, la sensibilisation culturelle, son cheval de bataille et son aspiration qu'il partagera, le chanteur assurera également une bonne ambiance avec ses fans. C'est un rendez-vous immanquable pour les mélomanes et les inconditionnels du chanteur en vacances ou habitant des lieux.

Activités de vacances : Le salon des jeux à l'AFT

Rendez-vous annuel des vacanciers, le Salon des Jeux est au programme. Du 11 au 23 août, l'Alliance Française d'Andavamamba accueillera un large public. Deux semaines de folie se préparent, avec des parties endiablées de Uno, Belote, Squadro ou Wasabi, des jeux de rôle pour les aventuriers dans l'âme, ainsi qu'une chasse au trésor pour les explorateurs en herbe.

Par ailleurs, les jeux de société raviront les petits stratèges : échecs, dames, fanorona, katro... rien ne sera laissé au hasard. Les jeux grandeur nature comme Ludo, Mada Memory et Kintana occuperont les passionnés. Sans oublier les jeux vidéo, pour les amateurs de pixels et de défis.

Soirée : AmbondronA à Mahajanga

En cette période de vacances, les rendez-vous se poursuivent. Pour les vacanciers de Mahajanga, le groupe AmbondronA sera au New Park Resort. Le 15 août, Beranto et ses compères retrouveront le public pour une soirée inoubliable à la chaleur des tropiques. Entre les tubes et les morceaux choisis, ils ne lésineront pas sur le set qu'ils préparent. Ce rendez-vous entre dans le cadre du Majunga 2025 tour de ce groupe de rock. Pour les touristes, le séjour ne pourra être que festif.