Madagascar: GIVEOM - Pour l'assouplissement de l'âge maximum des véhicules importés

Le Groupement des importateurs de véhicules d'occasion à Madagascar (GIVEOM) a officiellement lancé ses activités lors d'un point de presse organisé au restaurant Bonjuk à Bypass hier.

Composé d'entrepreneurs légaux reconnus par l'État, le GIVEOM a pour mission de structurer et de professionnaliser le secteur de l'importation de véhicules d'occasion. En lien avec des partenaires internationaux venant d'Europe, d'Asie, comme la Corée du Sud ou les Émirats Arabes Unis, et de La Réunion, l'association souhaite collaborer avec les autorités malgaches pour mettre en place des politiques adaptées, réduire les taxes et frais excessifs, et garantir la transparence et la sécurité des importations.

6 000 voitures

Le président du GIVEOM, Niaina Marie Nicolas David Randriamisa, a déclaré que la mission de l'association est de « participer pleinement pour l'économie durable, tout en représentant et défendant les intérêts des importateurs et distributeurs de véhicules d'occasion auprès des instances étatiques ». Il a aussi souligné l'importance de promouvoir « l'image et la crédibilité du secteur » ainsi que le savoir-faire local.

De son côté, Johnny, représentant de la société Walexport, a plaidé pour l'assouplissement de l'âge maximum des véhicules d'occasion importés. Selon lui, « les véhicules importés d'Europe, par rapport aux très anciens véhicules déjà sur place, sont bien entretenus ». Il a aussi rappelé qu'avant la Covid-19, 6 000 voitures entraient chaque année à Madagascar, mais que le secteur a connu une chute de 30 % après la pandémie, due à la hausse des frais et à l'inflation.

Structures locales

Le GIVEOM a annoncé la mise en oeuvre d'un plan d'action ambitieux, comprenant la création d'une plateforme de dialogue avec les autorités, l'élaboration d'une charte de qualité, l'organisation de formations et d'ateliers, ainsi que le lancement d'un label « membre du GIVEOM ».

L'association prévoit aussi une campagne de communication grand public et l'organisation d'un salon professionnel regroupant des partenaires comme les banques et les assurances. Des collaborations sont déjà en cours avec des structures locales telles que TLS Madagascar, Gasy Net et la SMMC,....