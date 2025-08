Madagascar: Jeux CJSOI/Natation - Tendry Rakotobe en or, entrée remarquée pour l'e-sport !

La cinquième journée des 13èmes Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI) aux Seychelles a une fois de plus mis en lumière la délégation malgache. Avec 10 nouvelles médailles récoltées : 1 d'or, 4 d'argent et 5 de bronze, Madagascar poursuit son ascension, portant son total à 37 médailles (12 or, 14 argent, 11 bronze) et affirmant sa domination régionale.

Natation : Deux héros dans les bassins

Les nageurs malgaches ont brillé avec cinq médailles. Rakotobe Tendry Toavina s'est illustré en remportant l'or sur 200 m 4 nages, ajoutant un bronze sur 50 m dos à sa collection. Marie-Ange Andrianaho a complété cette moisson avec un bronze sur 200 m papillon, tandis qu'une autre médaille de bronze a été décrochée par l'équipe masculine au relais 4x100 m 4 nages, renforçant la montée en puissance de la natation malgache.

Judo : Trois argent sur les tatamis

En judo, Madagascar a raflé trois médailles d'argent. Koloina Sarobidy Razafindrakoto (-63 kg féminine) s'est inclinée face à la Réunionnaise Aiyana Drouilhat, tout comme Said Hasimbola Wilan (-81 kg garçons), battu par le Réunionnais Benoit Salvan Louka. Sarah Brillante Randrianandrasana (+63 kg filles) a également cédé en finale face à la Mauricienne Keliana Joseph, mais ces performances témoignent de la compétitivité des judokas malgaches.

E-sport : Une entrée remarquée

Dans la nouvelle discipline de l'e-sport, Madagascar s'est distinguée avec deux médailles. Achille Radomalala a décroché l'argent après une finale serrée perdue 3-2, tandis que Ranaivomanana Nhouriah Ny Aina a remporté le bronze en catégorie féminine, marquant les débuts prometteurs de la Grande Île dans ce domaine.

Athlétisme : Un bronze sur la piste

En athlétisme, Angelin Vonjiniaina a conclu l'épreuve du 100 m à la troisième place, s'emparant d'une médaille de bronze.

Volleyball : Une entrée en force des volleyeuses

Les volleyeuses malgaches ont signé une entrée fracassante, dominant Mayotte en trois sets nets 25-11, 25-18, 25-10. Sous la direction de Randriamarosoa Tovo, elles affronteront Maurice ce mercredi pour leur deuxième match de groupe, avec l'ambition de consolider leur position.

Basketball : Un rebondissement inattendu

Dans le tournoi de basketball, un coup de théâtre a secoué la compétition : la disqualification des Comores pour un joueur dépassant la limite d'âge de 17 ans. Mayotte, déclarée vainqueur du match de lundi, rejoint les demi-finales et affrontera La Réunion ce mercredi, tandis que Madagascar croisera les Seychelles pour une place en finale, ce jour.

Bilan

Avec ces 10 médailles supplémentaires, Madagascar totalise désormais 37 breloques (12 or, 14 argent, 11 bronze) après cinq jours de compétition. Malgré une concurrence rude, la délégation malgache, portée par ses talents en natation, judo, e-sport, athlétisme, volleyball et basketball, reste un sérieux prétendant au classement général. Les prochains jours s'annoncent cruciaux pour viser encore plus haut jusqu'au 9 août.