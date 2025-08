Ile Maurice: Deux morts, un blessé grave et une disparition inquiétante

L'affaire du vol de piments à Grande-Rivière-Sud-Est prend une tournure de plus en plus troublante. Après la mort de Sébastien Saumou, décédé le samedi 2 août vers 16h, des suites de multiples blessures après avoir été violemment agressé dans un champ, un deuxième corps, celui de C.C., son meilleur ami, a été retrouvé quelques heures plus tard près d'une rivière non loin du lieu du drame.

Par ailleurs, une troisième personne aurait été admise aux soins intensifs samedi, selon une source proche du dossier. Les causes de cette hospitalisation restent floues.

Et voilà qu'un rebondissement s'ajoute à cette affaire déjà complexe : N.C., un habitant de Beau-Champ et ami proche de Saumou et de C.C., est porté disparu depuis samedi après-midi. Sa disparition a été signalée à la police de Flacq. À ce stade, aucun lien officiel n'a été établi entre cette disparition et les trois autres cas, mais la proximité relationnelle et temporelle des événements soulève de nombreuses questions.

L'enquête sur le décès de Sébastien Saumou a mené à l'arrestation de Danraj Ram, planteur, inculpé de meurtre. Les autorités n'ont pas encore commenté officiellement les cas de C.C., du blessé ni de la disparition de N.C. Les habitants de GRSE et de ses environs restent sous le choc. Quatre amis touchés le même jour par des drames ? Une simple coïncidence ou le signe d'un lien encore inconnu ? L'enquête se poursuit.