Afrique: Badminton - Maurice rafle l'or

Comme attendu, la sélection mauricienne de badminton s'est assuré la première médaille d'or de ces Jeux de la CJSOI aux Seychelles lors de la journée d'hier. Grands favoris du tournoi par équipes, les badistes mauriciens ont renversé l'équipe réunionnaise sur le dernier match de la ligue à quatre nations pour prendre l'or.

Composée de huit éléments soit Nyanesh Changea, Aabidullah Tagan, Pranav Bhaugeerothee et Rajhans Nundah chez les garçons et Tiya Bhurtun, les soeurs How Hong, Chiara et Elsa et Layna Luxmi Chiniah chez les filles, l'équipe mauricienne a fait montre de son talent lors de ce tournoi par équipes. Balayant Madagascar et les Seychelles sur les scores de 5-0, les protégés de Neeresh Ramtohul s'étaient mis dans les meilleures dispositions avant d'affronter La Réunion.

Malgré avoir battu Madagascar 5 à 0 et enregistré une victoire 4-1 sur les Seychelles, les Réunionnais se devaient de s'imposer au moins sur quatre des cinq rencontres face à Maurice pour s'accaparer le précieux métal. Mais c'était sans compter avec une équipe mauricienne bien décidée à tout écraser sur son passage. Et tel fut le cas puisque nos badistes s'imposèrent encore une fois sur le score de 5-0 et terminent la compétition en étant invaincus.

Les épreuves individuelles démarrent aujourd'hui avec les cinq tableaux. Les rencontres se joueront jusqu'aux quarts de finale lors de cette journée.